Co se původně jevilo jako brigáda, se může stát trestným činem. Člověk může při přeposílání peněz na různé účty nevědomky pomáhat podvodníkům. Hrozí mu za to několikaleté vězení. Jde o stovky případů ročně.

Buďte opatrní. Co se původně jevilo jako brigáda, se může stát trestným činem. Člověk může při přeposílání peněz na různé účty nevědomky pomáhat podvodníkům. | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkJaně přišla na Facebooku od neznámého muže zpráva s výhodnou nabídkou nákupu akcií energetické společnosti ČEZ. Měla pro to udělat jediné - nainstalovat si na svůj mobil aplikace Revolut a Wise. To by ještě nebylo nic divného, protože obě aplikace se točí kolem peněz. K nim si ale měla přidat ještě třetí, a to AnyDesk, která umožňuje vzdálený přístup do zařízení. Neznámý muž se díky ní díval, jak do finančních aplikací zadávala svoje přístupová hesla do mobilního bankovnictví.

Lidem zpravidla v takových případech peníze z účtu mizí, Janě naopak na účet přišlo 800 tisíc korun. Peníze pak na doporučení neznámého muže přeposílala na různé účty. Neřešila to, nebyly to její peníze. Jenomže o případ se začala zajímat policie, která ženu nakonec obvinila ze spolupachatelství při praní špinavých peněz. Jana se nevědomky stala takzvaným bílým koněm.

V Česku narůstá počet takzvaných bílých koní, kteří zlodějům za odměnu nabízejí vlastní bankovní účty:

Kyberzločinci loví na sítích bílé koně. Slibují snadný výdělek

Pojem bílý kůň není nový. S rozvojem sociálních sítí se ale tento fenomén stále častěji přesouvá do virtuálního prostoru. Mluvčí Policejního prezidia Jakub Vinčálek uvedl, že tento problém v posledních letech rychle narůstá. „Případů legalizace výnosů trestné činnosti vědomé či z nedbalosti evidujeme od začátku roku vyšší stovky u fyzických i právnických osob,“ řekl mluvčí.

Působí jako zprostředkovatel

Princip této trestné činnosti je jednoduchý. Bílý kůň zprostředkovává finanční převody. Na jeho účet přicházejí finanční částky, které internetoví podvodníci ukradnou, a dále je přeposílá podle instrukcí podvodníka.

„Pomáhá tak zakrýt nebo minimálně zesložiťuje finanční toky. Může to dělat vědomě, ale i nevědomky. Pachatelé mohou zneužít internetové bankovnictví, a člověk se tak stává bílým koněm, aniž by o tom věděl,“ popsal manažer bezpečnosti digitálních kanálů skupiny ČSOB Petr Vosála.

Bazarové portály se i před Vánoci staly terčem internetových podvodníků:

Podvodů na online bazarech přibývá. Jak nenaletět? Všímat si varovných znaků

Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý má i konkrétní čísla: „Do konce letošního listopadu čelilo trestnímu stíhání nebo zkrácenému přípravnému řízení za legalizaci výnosů z trestné činnosti celkem 333 osob, dalších 139 potom za nedbalostní formu tohoto trestného činu, kam spadá právě často nevědomá role bílých koní. Soudy potrestaly 249 osob za úmyslný delikt a 73 osob za nedbalostní.“

Podvodníci se nejčastěji zaměřují na studenty, na ženy na rodičovské dovolené a vůbec na všechny, kteří hledají krátkodobé brigády. Podvodníci pak využívají neznalosti, nezkušenosti nebo finanční tísně svých obětí. „Na internetu se pravidelně objevují nabídky ve formě brigády či přivýdělku, maskované jako účetní práce a podobně,“ doplnil Vosála.

Ztráty za miliardy

Vinčálek přitom varuje, že za tento trestný čin z nedbalosti hrozí bílému koni až pětileté vězení. Ostatně čeští policisté se letos zapojili do mezinárodní akce, která byla zaměřena právě na tuto trestnou činnost ve 26 zemích. Během tří fází této operace, která skončila v listopadu, policisté identifikovali přes deset tisíc bílých koní a téměř půl tisíce náborářů, což vedlo k zatčení více než tisícovky lidí po celém světě. Nahlášené ztráty dosáhly v přepočtu asi dvě a půl miliardy korun.

Jak nenaletět: Jako užitečný návod, jak rozpoznat podvodné útoky, může posloužit Kybertest.cz, který připravila Česká bankovní asociace. V něm si každý může vyzkoušet svou zdatnost v kybernetické bezpečnosti.

Odborníci proto lidem radí, aby byli opatrní. Zejména ti, kteří hledají přivýdělek. „Měl by se zaměřovat na renomované firmy, nebo firmy a podnikatele, u kterých lze v obchodním rejstříku ověřit jejich legitimitu. Pokud je náplní práce přijímání a následné přeposílání plateb, kde figuruje vlastní účet, je třeba být velmi obezřetný, pravděpodobně se jedná o podvod,“ nastínil Vosála.

Policejní mluvčí Vinčálek zároveň připomněl, že pokud někdo chce převést peníze na účet, tak mu stačí jen jeho číslo, žádné další údaje nepotřebuje. „Vždy se nad svým jednáním zamyslete a nenechte se do ničeho tlačit ani nikým zastrašovat,“ doporučil.

Podvody s milostnými dopisy stály už nejednu ženu nebo muže i statisíce korun:

Jsem seržantka z USA a miluji tě. Láska přes internet může přijít na statisíce

Jak ovšem ukazují policejní čísla, řada lidí na svody podvodníků naletí. Pokud má člověk podezření, že se stal součástí takového druhu podvodu, měl by podle Vosály informovat policii. „Čím dříve si to člověk uvědomí a čím dříve to provede, tím menší budou následky,“ dodal.