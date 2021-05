V únoru 2018 měli Miroslav Hupka a Jaroslav Nepovím ve výtahu litoměřické vazební věznice ztlouct rukama a obuškem Ansise Bērziņše. Vinu odmítali s tím, že on sám byl agresivní. Zkrotili ho, ale prý zákonně. Věc rozřešili na okrese v prosinci 2019 zproštěním obžaloby obou dozorců. Po odvolání státního zástupce ale nadřízený krajský soud věc znovu vrátil okresu na stůl.

Po několika odkladech se líčení v Litoměřicích konalo v úterý 18. května. Senát výhrady řešil v asi hodinovém dokazování. Závěrečný návrh žalobce je i po něm stejný: chce pro obžalované podmínku za zneužití úřední pravomoci. A obhájci zase trvají na opětovném potvrzení neviny. Soud si na verdikt nechal čas do 26. května.

Obhájci Pavel Polák a Josef Kučera během líčení znovu upozorňovali na problematičnost Bērziņše. Toho dříve v Lotyšsku stíhali za házení kamenů na ozbrojené složky při demonstraci. O jeho výbušné povaze hovoří i čerstvý rozsudek libereckého soudu. Týká se údobí poté, kdy byl v roce 2017 na mezinárodní zatykač zadržen v Liberci. V tamní vazební věznici měl vychrstnout na dozorce vroucí vodu.

Za násilí na úřední osobě ho v Liberci odsoudili na 18 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky. „Není to zatím pravomocné, obžalovanému ještě rozsudek nedoručili, překládá se,“ dodala k verdiktu předsedkyně senátu Alexandra Šetková.

Čerstvé hodnocení

Soud v úterý představil stranám také čerstvé hodnocení Nepovíma s Hupkou. V něm se hovořilo o několika finančních odměnách od vedení věznice, o jejich povýšení, medailích za věrnou službu i hrdinských činech jako záchrana vězně z hořící cely. Státní zástupce přesto v závěrečné řeči navrhl uznat oba dva vinnými. „Jsou usvědčováni kamerami, znalci i fotografiemi poškozeného po incidentu,“ řekl Jan Veselý. Nelíbilo se mu, že podle něj okresní soud neobjektivně hodnotil důkazy, kriticky přihlížel k výpovědi poškozeného a naopak nekriticky k výpovědím obžalovaných, v nichž byly rozpory. Pro oba chce podmíněný trest 3 roky se zkušební dobou 5 let.

Nepovímův obhájce Pavel Polák nesouhlasil a odkázal na svou původní závěrečnou řeč. Takovou reakci odvolacího soudu prý nečekal. „Je nepochopitelné, jak se zcela přiklonil k závěrečnému návrhu státního zástupce,“ uvedl Polák a trval na zproštění obžaloby. „Donucovací prostředky byly použity naprosto oprávněně. Všichni, kdo to měli posoudit, to tak posoudili. Trestné jednání ze strany těchto příslušníků nebylo,“ uvedl Polák, kterému přizvukoval i Hupkův obhájce Josef Kopřiva.

Údajné zbití dozorci v Litoměřicích původně vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ale způsob, jak příslušníky ozbrojených složek vyšetřuje GIBS, Polákovi vadí. „Dělal jsem případ psovoda, pro kterého přijeli a odvezli ho v poutech. Nakonec z toho nebylo nic, ani kárňák… Lidé jako on prošli výběrovým řízením. Přeci není přínosem, když za každou cenu takového člověka ze služby dostaneme, jestliže se v řízení prokáže, že to neudělal,“ řekl Polák.

Jako jistou šikanu popisuje přístup kontrolních orgánů a justice k příslušníkům ozbrojených složek i Kučera. Ten kromě Hupky zastupuje v podobných kauzách i policisty. „Tady se obecně presumuje jejich vina. Pak odmítají konat službu tak, jak mají. Bojí se zakročit,“ upozornil obhájce. „Je to obrovský problém do budoucna. Spousta kolegů obviněných příslušníků říká – jestli to pro ně dopadne špatně, nebudu zakročovat, nebudu dělat úkony. Budou chránit sebe a ne společnost,“ varoval Kučera.

Přehledně: O co šlo ve sporu vězně a dozorců



Nestandardního zákroku se měli v únoru 2018 dopustit Miroslav Hupka a Jaroslav Nepovím, příslušníci vězeňské služby, na lotyšském vězni Ansisi Bērziņšovi. A to ve výtahu vazební věznice v Litoměřicích.



Podle obžaloby muži spoutaného vězně 12krát uhodili do horní části těla a hlavy i nohy, a to i za užití obušku. „Musel být ošetřen v nemocnici a nosit berle,“ uvedl státní zástupce Radek Bělor.



Litoměřičtí dozorci vinu od začátku popírali s tím, že sám vězeň se choval agresivně. „Ničeho jsme se nedopustili, zákrok byl v souladu s předpisy,“ reagovali. Za zneužití pravomoci úřední osoby a ublížení na zdraví jim hrozilo až 12 let za mřížemi.



Dnes 46letý vědec a politický aktivista Ansis Bērziņš byl v ČR vězněn od dubna 2017. Tehdy ho na základě evropského zatykače zadržela při stáži na liberecké univerzitě policie. V Lotyšsku měl házet kamením na policisty při demonstraci.



Lotyš se líčení v Litoměřicích neúčastnil. Se soudem se dříve spojil videokonferencí. „Měl jsem pocit, že mě tam zabijí. Jeden mi skočil na pravé koleno, slyšel jsem, že v něm něco křuplo,“ popsal zákrok dozorců.



Vazební věznice v Litoměřcích se za obžalované postavila jako za zkušené a spolehlivé příslušníky, kteří neměli dříve žádné problémy s plněním služebních povinnosti. Ve službě jsou oba dva nadále.