Ke zbití, vydírání a znásilnění mladé ženy z Řecka mělo dojít v dubnu roku 2017. Vše se odehrálo v lese u Plzně, kam Poláci Malgorzata (21) a Robert (36) posilněni vodkou a pivy dorazili autem spolu se svojí spolupracovnicí, Řekyní Alexandrou (23). Té předtím nabídli, že si vyrazí na piknik. Po příjezdu do lesa a rozdělání ohně se však Robert zeptal Alexandry, zda by s nimi chtěla mít pohlavní styk. Na odpověď nečekal.

jí svázal ruce gumovým lanem a zbil. Opakovaně jí vyhrožovali, že ji zabijí a zakopou dva metry pod zem,“ uvedl u soudu státní zástupce.

Polka Malgorzata měla poté vzít nůž z auta a přejíždět jím po krku mladé ženy z Řecka, aby ji vystrašila.

„Robert mě zbil asi měsíc před činem a i po něm. Skončila jsem v nemocnici. Bála jsem se ho. V ten večer mi řekl, ať ji svážu, a potom, že ji musíme postrašit nožem. Kdybych ho neposlechla, mohla jsem se ocitnout na ulici a já neměla kam jít. Lituji toho,“ vypověděla u soudu obžalovaná.

Obžalovaný měl v osudný večer přinutit poškozenou k pohlavnímu styku. Po dokonání naložil pár poškozenou ženu do auta a z lesa odjel. Poškozené se v autě podařilo uvolnit jednu ruku a z auta utéct. Případem se zabýval už plzeňský okresní soud, který Poláka Roberta poslal za mříže na 5 let a Malgorzatu na 4,5 roku. Poté však bylo znalci zjištěno, že žena má z osudné noci závažnou duševní poruchu a následek jednání by se měl posoudit jako těžká újma na zdraví. Věc proto začal řešit Krajský soud v Plzni, který může agresorům vyměřit dvojnásobný trest.