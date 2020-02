Liberecká policie pátrá po dvou agresorech, kteří 17. ledna v centru Liberce, napadli mladého muže. Incident začal v tramvaji, kde 29letý muž požádal 15letého chlapce, aby uvolnil místo seniorce s holemi.

Policie vyhlásila pátrání po svědcích incidentu. | Foto: PČR

„Ačkoliv mladík jeho přání ihned vyhověl bez jakýchkoliv protestů, zcela nesmyslně do této bezvýznamné události vstoupil muž sedící původně před chlapcem a začal 29letého muže vulgárně urážet a vyhrožovat mu, že ho zbije, protože si podle jeho slov „nebude dovolovat někoho zvedat ze sedačky“," popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Na zastávce U Rybníčku nastoupil do tramvaje známý agresora a do mladého muže se oba pustili s tím, že mu vyhrožovali, že jej zbijí. Jak slíbili, tak učinili a na Fügnerově, kde všichni tři vystoupili, muže fyzicky napadli.