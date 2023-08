Krajští kriminalisté prověřují násilný trestný čin, ke kterému došlo u podniku Luna v Teplicích. Policie hledá svědky, které zachytila kamera.

K incidentu došlo před Lunou v Trnovanech. | Foto: Policie ČR

Podle policie došlo 13. srpna kolem půl čtvrté ráno u Luny v teplických Trnovanech ke zvlášť závažnému zločinu. Více informací k incidentu policisté neupřesnili. Zvlášť závažné trestné činy jsou však úmyslné zločiny, u nichž trestní zákon počítá s trestem za mřížemi s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Mezi nejzávažnější násilné trestné činy patří vražda, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo těžké ublížení na zdraví. Podle neoficiálních informací Deníku mělo na místě dojít k napadení, obětí měl být cizinec.

Na místě zasahovali kromě policistů také zdravotničtí záchranáři. "Mladého muže jsme s podezřením na středně vážné zranění převezli do teplické nemocnice," informoval mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Podle iDNES měl být mladík druhý den z teplické nemocnice převezen do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde po několika hodinách zemřel. Měl mít proraženou lebku a silné krvácení do mozku.

Policisté žádají o spolupráci při pátrání po svědcích události. "Žádáme osoby, které se na kamerovém záznamu poznaly, nebo další svědky, kteří se v inkriminované době pohybovali na místě činu a v jeho okolí a mohli by k případu sdělit jakékoliv relevantní informace, aby se s tímto svědectvím obrátili na linku 158 nebo na nejbližší služebnu Policie České republiky. Všechny takto získané informace a poznatky mohou kriminalistům významným způsobem přispět k objasnění skutku," sdělil policejní mluvčí Kamil Marek.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube