Lidi, neperte se, varuje stále dokola jihlavský státní zástupce Ivo Novák a odkazuje na aktuální případ, který v pondělí 26. září řešil Okresní soud v Jihlavě.

Dva muži se vzájemně napadli před restaurací Plechovka v Jihlavě. „Jeden druhému jednou ranou pěstí do obličeje způsobil poranění oka s výhřezem nitroočních tkání se ztrátou čočky. Musel se podrobit operaci. Vše skončilo trvalou ztrátou zraku na levé oko,“ popsal okolnosti zranění Novák.

Incident se stal 16. října kolem půl třetí ráno mezi tehdy devětačtyřicetiletým živnostníkem Davidem Rindošem a o dvacet let mladším poštovním kurýrem Michalem Havlem.

Rindoš tehdy na adresu přítelkyně Havla utrousil poznámku: „Ukaž kozy.“ A poté ještě: „Dobrý den, kozy ven.“ Nato se mezi oběma muži strhla bitka. Havel, který hájil čest své partnerky, jednou ranou vyrazil oko Rindošovi. V nemocnici nakonec skončili oba, stejně jako před soudem.

Rindoš za přečin pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. Za to dostal jeden rok s podmínkou na dva roky. Havel za zločin ublížení na zdraví a výtržnictví odešel od soudu s přísnějším tříletým trestem a podmínkou na čtyři roky. Rozsudek je pravomocný u Havla, Rindoš si ponechal lhůtu na odvolání. Oba obžalovaní byli dosud trestně bezúhonní.

Ivo Novák případ okomentoval: „Lidi, neperte se. I jedna rána pěstí do obličeje může skončit špatně. Nikdo nemůže vědět, co se po takovém násilném útoku může stát. Člověk po ráně zavrávorá, spadne hlavou na beton, a neštěstí je dokonáno.“ Ví, o čem mluví. Před pěti lety řešil případ pouliční rvačky, která nakonec skončila smrtí.

Karel Schmeiler, tehdy dvaapadesátiletý vrátný z Horních Dubenek na Jihlavsku, v restauraci Rychta u Havelků v Horních Dubenkách po předchozí hádce strčil rukama do hrudníku o rok mladšího soka. „Poškozený nekontrolovatelně upadl na zem a hlavou se udeřil o dlažbu. Zlomil si spodinu lebeční. Zemřel na následné krvácení do mozku o několik měsíců později. Podle lékařů byla jeho smrt v příčinné souvislosti s úrazem při rvačce,“ konstatoval žalobce Novák. Schmeiler nakonec vězení těsně unikl. Přestože mu hrozil trest od pěti do deseti let, od Krajského soudu v Brně odešel s tříletým trestem podmíněně odloženým na zkušební dobu pěti let.

Soud podle předsedy senátu Miloše Žďárského přihlédl k polehčujícím okolnostem. „Těmi hlavními byla trestní bezúhonnost, doznání a plná spolupráce na objasnění případu. Významnou polehčující okolností byla i skutečnost, že konflikt vyprovokoval poškozený,“ uvedl v odůvodnění mírného rozsudku. Pro Schmeilera to ale navíc znamenalo zaplatit pozůstalým odškodné přes tři miliony korun.

Mimořádně nízký trest dostal před dvěma lety u soudu v Pardubicích i čtyřiatřicetiletý Jaroslav Bauštein z Havlíčkova Brodu za zabití o osm let staršího kolegy z práce během vánočního večírku v centru města. Po ráně pěstí se poškozený sesunul k zemi a hlavou se praštil o beton. Baušteinovi hrozil za zločin ublížení na zdraví se smrtí trest od pěti do deseti let. Nakonec odešel s trestem na tři roky s podmínkou na pět let. Co bylo příčinou sporu, není dodnes úplně jasné. Podle svědků to mohla být poznámka Baušteina směrem k poškozenému o jeho lesknoucí se pleši.

Krajský soud v Brně před třemi lety potvrdil sedmiletý trest recidivistovi Romanu Dreveňákovi z Jihlavy za napadení hokejisty Marka Melenovského z června 2018 na jihlavském Masarykově náměstí. Melenovský tehdy dostal od Dreveňáka ránu pěstí, po níž upadl na hlavu tak silně, že přestal slyšet na jedno ucho. Tehdy třiadvacetiletý Dreveňák se nějakou dobu skrýval před spravedlností.