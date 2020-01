Na začátku byla snaha rozšířit povědomí o dílech uznávaného akademického malíře a rodáka z Kostic Jaroslava Blažka v zahraničí. Jejím vyústěním je roky se táhnoucí spor o cenné obrazy, grafiky, kresby a keramiky za téměř tři čtvrtě milionu korun. O vrácení děl z Vídně, kam na základě výpůjční smlouvy putovaly v roce 2013 spolu s galeristou Vladimírem Fiedlerem, usiluje již roku 2014 malířův syn Michal Blažek. Na Fiedlera dokonce v tomtéž roce podal trestní oznámení za podvod. „Fiedler přijel před lety s tím, že se mu otcovy obrazy moc líbí, že by rád ve Vídni uspořádal výstavu, a následně obrazy prodával ve své galerii,“ vzpomínal Blažek.

V zastoupení otce proto Fiedlerovi oproti podepsanému seznamu vydal asi osmdesát děl, které si galerista sám vybral. „Za ty roky jich prodal jen málo, některé vrátil, ale stále nám dluží asi dvacítku děl včetně Bílého koně, pro nás nejcennějšího obrazu, o kterém jsme jasně řekli, že není na prodej,“ přiblížil malířův syn.

Vídeňský galerista údajně stále hledal nějaké výmluvy, aby díla vrátit nemusel. „Tvrdil, že jsou zamluvená, že na ně dostal zálohu. Když jsme tedy řekli, ať si kromě Bílého koně obrazy nechá a pouze nám za ně vyplatí peníze, uvedl, že s nimi měl výdaje a zaplatit nám nemůže. A tak to šlo pořád dokola. Je zkrátka všemi mastmi mazaný,“ kroutil hlavou Blažek.

Fiedler však tvrdí opak. „Je to již nesmírně trapná záležitost. Obrazy se vracely přes státní zastupitelství a jsou zpátky v České republice. Vůbec nevím, o co panu Blažkovi jde,“ vyjádřil se Deníku Rovnost stručně.

Případ i nadále prověřují břeclavští kriminalisté. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro zločin podvodu. Pachateli hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Potvrdila také, že přestože syn nyní již zemřelého umělce Jaroslava Blažka Michal Blažek podal trestní oznámení na Policii České republiky, cestou právní pomoci byla ze strany rakouské policie provedena domovní prohlídka ve Fiedlerově vídeňské galerii. „Tamní policisté zajistili část uměleckých děl zadržovaných podezřelým. V současné době je přizvaný znalec k vyčíslení jejich hodnoty,“ shrnula aktuální stav kauzy Koryťáková.

Poznamenala, že za posledních pět let se v kraji žádný podobný případ neodehrál. „Neřešili jsme kauzu, kdy by galerie či antikvariát převzaly k prodeji nebo za účelem vystavení díla přímo od autora a tato díla a peníze by nevrátila,“ řekla mluvčí.