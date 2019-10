S sebou měla šestiletou dívku a dvouapůlletého chlapce. „Trpěla halucinacemi a strachem, že jí chce někdo ublížit. Nebyla ani schopna celou situaci vysvětlit, měla rozšířené zorničky a na dotazy strážníků nereagovala. Následný test na drogy byl pozitivní na pervitin,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš.

Ve spolupráci s Policií ČR byla na místo přivolána sociální pracovnice, která rozhodla o odebrání obou dětí a jejich převezení do specializovaného zařízení.

To však matka odmítla akceptovat. Začala se chovat agresivně, dokonce si chtěla ublížit. „Vraťte mi moje děti! Dejte mi důkaz, že mi nechcete zabít děti!“ křičela. Uklidnit se ji snažili i vyslaní záchranáři. Poté byla za asistence strážníků převezena na vyšetření. Skončila v nemocnici na psychiatrickém oddělení.

HLAVOU DO ZDI

Strážníci měli v těchto dnech co do činění i s další ženou (21 let), která se chovala nestandardně. Na zastávce městské hromadné dopravy ve Slezské Ostravě popíjela alkohol a urážela čekající pasažéry. Drzá byla i na zasahující strážníky.

A nejen to. „Kladla aktivní odpor. Vše vyvrcholilo ve chvíli, kdy začala mít návaly vzteklého chování a tloukla hlavou o zeď. Toto se střídalo s úzkostnými stavy. Proto musela být nakonec za asistence strážníků převezena na protialkoholní záchytnou stanici,“ uvedl Beneš.

DALŠÍ VÝTRŽNICE NA SLEZSKÉ

„Geniální“ pomstu v podobě rozhazování papírků po zemi vymyslely dvě ženy (21, 25 let), kterým se nelíbilo, že je strážníci vykázali z prostoru zastávky městské hromadné dopravy ve Slezské Ostravě.

Mladší z dvojice tam krátce předtím popíjela víno a nadávala lidem. Strážníci, které přivolala svědkyně, se dívce snažili domluvit. Odmítla však cokoliv řešit. Strážníci jí oznámili, že případ postoupí přestupkové komisi. Ženy se poté přemístily na nedalekou lavičku.

„Kolem sebe začaly úmyslně rozhazovat papírky. Byly u toho velice hlučné,“ popsal situaci mluvčí strážníků s tím, že jedenadvacetiletá žena na výzvy strážníků nereagovala. Její agresivita se navíc stupňovala. „Kladla aktivní odpor, na řadu proto musely přijít donucovací prostředky,“ dodal Michael Beneš.