Dala jsem kytky rodičům na hrob. Když jsem tam druhý den nesla věnec, květináč s kytkou byl pryč, postěžovala si po návštěvě hřbitova v Havlíčkově Brodě Eva Fikarová. Dušičky nejsou jen svátek zesnulých. Aktivní jsou i zloději. Kradou smuteční výzdobu z hrobů, zálusk mají i na auta parkující před hřbitovy.

Někdy jsou podle okradených zloději tak drzí, že lacino získanou výzdobu odnesou jen o pár hrobů dál. „Nám ukradli kytky už dvakrát. Stály dost peněz. Ale na policii jsme to nehlásili. Co by s tím asi udělala?“ řekla Deníku na havlíčkobrodském Novém hřbitově Věra Jakešová. I proto hrob zdobí nejvýš den před Dušičkami, ne týden, jak to dělala dříve.