Opilý muž, o 16 let starší než napadená, se ji snažil bodat nožem, zasáhl ji ale naštěstí jen jednou, ostatním ranám dokázala uskočit. Pak už ji zachránil náhodný svědek se psy, který slyšel ženin křik a pláč dítěte a přispěchal na pomoc. Tím ale její peklo neskončilo, později jí její bývalý druh vyhrožoval smrtí. Policie již oba případy uzavřela, doputovaly ke klatovskému soudu a již brzy by se podle informací Deníku mělo konat hlavní líčení. Muži hrozí až deset let vězení.