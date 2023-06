/VIDEO/ Investovat do kryptoměn a přijít si tak snadno k dobrému výdělku chtěl devětadvacetiletý muž na Boleslavsku. Stal se však obětí podvodu, při kterém přišel o dva miliony korun. Případ bohužel není ojedinělý.

Podvod v internetovém prostředí nyní řeší kriminalisté z Mladé Boleslavi. „Poškozený devětadvacetiletý muž uvěřil investicím do kryptoměny a podle pokynů na internetové stránce zaslal ke zhodnocení peníze, postupně 2 miliony korun. Zhodnocení se ale nekonalo a muž nedostal zpět ani své peníze,“ sdělila mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Pachateli hrozí vězení

Podvedený muž celou vše oznámil policistům v Mladé Boleslavi. „Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu a pachateli v případě dopadení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ doplnila mluvčí a upozornila, že případ není ojedinělý jak na Boleslavsku, tak v rámci celé republiky.

„Téměř denně se napříč celou Českou republikou setkáváme s obdobnými případy podvodů v prostředí internetu. Podvodníci a jejich velmi dobře promyšlené legendy o zhodnocení a investování peněz jsou stále propracovanější a jejich důvěryhodné vystupování pak může kdekoho k investici zlákat,“ podotkla.

V souvislosti s podvody s investicemi do kryptoměn není třeba chodit daleko do minulosti. Je to jen několik dní, kdy středočeská policie zveřejnila informaci o případu z Vlašimi na Benešovsku, kde se žena nechala nalákat na investice a postupně přišla o 80 tisíc korun. Bitcoiny zlákaly také muže z Kutné Hory. Ten navíc ještě před tím uvěřil historce o mnohamilionovém dědictví z Austrálie. Postupně přišel nejen o své peníze, ale podvodníci si na jeho jméno vzali i půlmilionový úvěr.

Policie varuje před internetovými podvodníky:

Přímo na Boleslavsku řešili policisté na začátku letošního jara případ podvodu při investicích do akcií. Dvaačtyřicetiletou ženu zaujal na sociálních sítích inzerát, který nabízel možnost investic do akcií energetické společnosti. Vše ale dopadlo neslavně: podvodníci ji ukradli peníze a navíc si na její jméno vzali půlmilionovou půjčku.

Jen pár dní před tím se obětí internetových podvodníků stal senior z Mladé Boleslavi. Na internetu se mu zobrazila stránka, která nabízela investování do komodit. Muž odkaz rozkliknul a záhy poté ho telefonicky kontaktovali z údajné firmy a nabídli mu, že ho do investic zaregistrují a pomohou mu s obchodováním. Jednou z podmínek bylo i nainstalování programu sdílené plochy počítače a sdělení údajů k platební kartě. Avšak po instalaci a sdělení těchto údajů mu podvodníci odčerpali podvodníci z účtu částku téměř 300 tisíc korun. Tehdy mu duchapřítomně pomohl mladoboleslavský policista.

Podvodníci vystupují profesionálně

I proto, že podobných případů přibývá, zveřejnili policisté rady, jak se podvodníkům vyhnout. Zdůrazňují v první řadě obezřetnost. „Vše většinou začíná velmi výhodnou nabídkou, například v podobě internetové reklamy. Vedle investic různého charakteru nabízejí podvodníci také pomoc s nákupem virtuálních měn, často s příslibem velkého výnosu. Komunikace mezi pachatelem a obětí je většinou dlouhodobá. Oběť je utvrzována, že vše běží podle plánu, například přístupem do falešného portfolia či virtuálních peněženek na různých demo stránkách.“ zdůrazňují policisté s tím, že pachatelé vystupují profesionálně a mají i několik úrovní „pracovníků“ - operátory, poradce, techniky, manažery). Více zde!

Jak nenaletět?

• Ke každé investici přistupujte jako k rizikové (obzvláště u tak volatilního aktiva jako kryptoměny) a nikdy k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění.



• Před tím, než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.



• Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník.



• Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky investičních platforem bývají profesionálně zpracované, často umožňují vytvoření uživatelského účtu a sledování, samozřejmě podvrženého a fiktivního, portfolia.



• Za žádných okolností neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači.



• Chraňte své osobní, přístupová hesla a údaje z platebních karet.



• Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.



• Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou jednoduše zaplatit reklamní kampaň u velké platformy (např. Google, Facebook…) s odkazy na svoje podvodné stránky. Takové reklamy se pak mohou objevit kdekoli, klidně i na prověřených stránkách.

