Boris, který má hned několik vážných zdravotních problémů, se nyní dostane jen do školy a blízkého okolí. „Pro Boriska používám speciální kočárek, kterým jezdíme například do obchodu a školy. Ale když se jede dál – na dovolenou, výlet, k lékaři, do nemocnice – tak auto se sedačkou potřebujeme,“ řekla Eva Farníková, která věří, že se sedačku podaří nalézt.

„Sedačka byla nastavena přesně na Boriska. Nemám slov. Vůbec by mě nenapadlo, že někdo něco takového udělá,“ dodala paní Farníková.