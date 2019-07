Nehoda se stala vloni v červnu na Tachovsku ve směru od obce Žebráky na Hošťku. Obviněný jel s osobním automobilem příliš rychle, nezvládl levotočivou zatáčku, dostal smyk a narazil do dvou vzrostlých stromů. Podle obžaloby byl muž v době nehody opilý a pod vlivem kokainu.

„Obviněný neposkytl první pomoc svým dvěma zraněným spolujezdcům, místo toho se staral o svého psa,“ četl předseda senátu Martin Kantor z obžaloby. Muž dokonce přesvědčil řidiče jednoho z vozidel, které u nehody zastavilo, aby ho i se psem odvezl k veterináři. Osmadvacetiletý spolujezdec, který seděl na zadním sedadle, v nemocnici zraněním podlehl.

Obviněný Alexandr Černý se po zahájení trestního stíhání ke svému činu přiznal. „Já řídil, je to moje chyba. Dali jsme si lajnu kokainu všichni v autě. Na žádný náraz si nepamatuju,“ řekl. „Nevšiml jsem si, že je vzadu druhý spolujezdec těžce zraněný. Pes byl celý od krve, proto jsem řekl druhému spolujezdci, že jedu k veterináři. Muž se přiznal i k tomu, že za poslední rok koupil v Praze celkem 160 gramů kokainu. „Kupoval jsem to ve větším množství, vycházelo to levněji,“ dodal. Hrozí mu až 12 let za mřížemi.