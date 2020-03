Nečistoty na podlahách, v regálech, okousané obaly potravin a myší exkrementy. To vše čekalo na inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve skladu břeclavské prodejny potravin Billa v ulici 1. Máje.

Inspektoři uzavřeli sklad společnosti Billa v ulici 1. Máje v Břeclavi. | Foto: Potraviny na pranýři

Sklad proto inspektoři nechali ihned uzavřít. A to s platností od 28. února. „Inspektoři zjistili situaci, která ohrožovala spotřebitele. A to výskyt myšího trusu a zanedbání opatření proti pronikání škůdců do skladu. Vzhledem k této situaci nemohla být zaručená bezpečnost a nezávadnost potravin, které by řetězec následně nabízel kupujícím,“ sdělil důvody uzavření skladu mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.