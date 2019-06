Zlínský lihový boss Radek Březina se dnes u Krajského soudu v Brně doznal, že v jeho případě byli masivně ovlivňováni svědci. Podle žalobce se Březina z vazby v roce 2012 až 2014 v lihové kauze snažil ovlivnit desítky svědků. S Březinou je kvůli ovlivňování svědků v případu obžalováno dalších osm lidí včetně jeho exmanželky.

Březina byl v roce 2017 za obchody s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen k 13 letům vězení, způsobenou škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. Podle obžaloby, kterou řeší brněnský soud, Březina od svého zadržení v říjnu 2012 do ledna 2014 nabídl z vazby deset milionů korun ostravskému kriminalistovi za to, že z trestního spisu vyřadí klíčové důkazy. Kriminalista to ale oznámil nadřízeným.