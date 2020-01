Městskou policii na sportoviště přivolal personál, protože třiačtyřicetiletý muž prý obtěžoval tři nezletilé dívky. "Hlídka na místě zjistila, že se incident odehrál v převlékacích kabinkách, kde si muž údajně pořizoval videozáznam zachycující dívky," uvedl mluvčí strážníků Pavel Šoba.

Podezřelého muže strážníci zastihli už připraveného k odchodu v blízkosti pokladen, ověřili jeho osobní údaje a vyzvali ho, aby zůstal na místě. "Hlídka poté oslovila přítomné svědky, celou záležitost důkladně prověřila a případ předala k prošetření republikovým policistům," upřesnil Šoba.

Pokousaná žena

Další případ, kdy volně pobíhající pes na někoho zaútočil, pak řešili brněnští strážníci v sobotu na sídlišti Lesná. „K jednačtyřicetileté ženě prý náhle přiběhl kříženec bez náhubku a kousl ji zezadu do stehna. Lékařské ošetření odmítla. Hlídka záhy našla třicetiletou majitelku křížence, která přiznala, že jí pes utekl,“ uvedl mluvčí strážníků Pavel Šoba. Hlídka majitelku psa upozornila na porušení vyhlášky a předala případ do správního řízení.

Tam skončí i případ Brňana, kterému sněhová nadílka zřejmě udělala takovou radost, že se vrátil do klukovských let a sněhovými koulemi se v Dvořákově ulici trefoval do oken. "Náraz sněhové koule ale jedna ze skleněných výplní nevydržela a rozbila se. Na místo, odkud se ozvalo tříštění skla, zamířila hlídka strážníků. Čtyřicetiletý muž se jim k poškození okna přiznal a tvrdil, že tak učinil v mladické nerozvážnosti," dodal Šoba.