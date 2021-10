Nárazově se početnější nálezy objevují i jinde. Ne však tak často. „Trápí mě to hodně. Člověk se musí pořád dívat pod nohy. Může se mi o to zranit zvíře při venčení, a že si na nějakou jehlu sednu, je jedna z mých nočních můr,“ svěřila se Brňanka Eliška Gruberová.

Tato čísla evidují i v organizaci Podané ruce, která závislým pomáhá. „Počet problémových uživatelů drog stoupl o zhruba dvacet procent. Za posledních deset let jsme rovněž zaznamenali nárůst počtu výměn jehel. Ten však není přímo úměrný počtu uživatelů. Roli hraje i kvalita pervitinu, která klesla. Má kratší účinek, což u závislých vede k častějšímu a intenzivnějšímu užívání,“ vysvětlil ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil.

Nepříznivý trend zaznamenali brněnští strážníci. „Vývoj počtu nalezených injekčních stříkaček je v ročním srovnání velmi nepříznivý a znepokojuje nás. V loňském roce hlídky v Brně sesbíraly téměř pět tisíc injekčních stříkaček. To je velmi smutný rekord. Například v roce 2017 jich bylo dva a půl tisíce, v roce 2013 zhruba šest set,“ sdělil mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Obaly od jídla, židle i staré dopravní značky se na rohu brněnských ulic Hvězdová a Spolková hromadí postupně během dne. A když zasvítí slunce ze správného úhlu, jako šperk se mezi odpadem mnohdy zaleskne i pohozená injekční stříkačka, kterou musí přijet odborně odklidit městští policisté. O pět metrů dále, jen přes cestu z kočičích hlav, je přitom dětský park Hvězdička. Podobný pohled svým obyvatelům Brno poskytuje stále častěji. Množství injekčních stříkaček pohozených v ulicích se totiž za posledních sedm let více než zosminásobilo.

Počet injekčních stříkaček povalujících se v brněnských ulicích se za posledních sedm let zosminásobil. Na vině je také horší kvalita pervitinu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.