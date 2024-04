Vězení za smrt v protisměru? Trest je ochrana před podobnými řidiči, řekl soud

Aneta Denemarková externí redaktor - praktikant

Se svým nákladním vozidlem vjel na Brněnsku do protisměru a srazil se s protijedoucím autem. Zavinil tím smrt řidičky auta a jejího spolujezdce, další spolujezdkyni způsobil vážná zranění. Za usmrcení a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti ho okresní soud pro Brno-venkov poslal v únoru na dva a půl roku do vězení a na pět let mu zakázal řízení. Muž se proti výši trestu odvolal. O odvolání ve středu jednal senát Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Barbora Peštálová

Pavel K. považoval nepodmíněný trest za nehodu z února roku 2022 za nepřiměřený. „Tyto tresty jsou ukládány osobám, které mají být odděleny od společnosti kvůli zájmu společnosti na bezpečnost,“ uvedl jeho obhájce Pavel Čechlovský s tím, že jeho klient tento bod nesplňuje. Navrhl proto pro něj jen podmínku. Státní zástupce Jiří Morava naopak dál trval na rozhodnutí okresního soudu. „Vzhledem k fatálním následkům nehody považuji trest za přiměřený,“ řekl k smrtelné nehodě. Pes na Špilberku seskočil z hradeb. Muzeum zveřejnilo odstrašující video Pavel K. při možnosti posledního slova vyjádřil lítost a poprosil senát o shovívavost. Senát krajského soudu v čele s předsedkyní Hanou Kleinovou odvolání zamítl. Jedním z důvodů bylo, že muži původně okresní soud mohl uložit trest až šesti let vězení. „Obžalovanému byl uložen trest v dolní polovině zákonné trestní sazby, a to proto, že dosud nebyl soudně trestán a v evidenční kartě řidiče nemá od roku 2016 žádné záznamy,“ uvedla Kleinová. Jako přitěžující okolnost naopak předsedkyně senátu hodnotila okolnosti smrtící nehody. „Došlo k více trestným činům, zemřely dvě osoby. Ty se navíc na vzniku dopravní nehody nijak nepodílely, jely způsobem v souladu s pravidly silničního provozu,“ sdělila. Dva mrtví v propasti Macocha. Dozorce z Kuřimi se před skokem ještě zastřelil Jízdu Pavla K. Kleinová označila jako hazardní. „Řídil plně naložený nákladní automobil, překročil nejvyšší povolenou rychlost. To jsou okolnosti případu, které vylučují podmínečné odložení trestu,“ odůvodnila. „Trest je i ochranou společnosti před nebezpečnými řidiči,“ dodala. VIDĚLI JSTE? Zloděje ze šaliny dopadl kolemjedoucí řidič auta, zaklekl ho a zavolal policii. Zdroj: se souhlasem Policie ČR Proti rozhodnutí krajského soudu odsouzený nemůže podat odvolání. Může pouze využít mimořádného opravného prostředku dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda toho využije, k tomu se na místě nevyjádřil. #geneeatag|13174?strana=200#

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu