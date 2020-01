/VIDEO/ Pohotově se zachovali brněnští strážníci, kteří se ve středu odpoledne pustili do hašení hořícího motoru autobusu městské hromadné dopravy.

Požár motoru autobusu brněnské MHD. | Foto: MP Brno

Hlídka ze služebny v brněnské Bystrci jen chvíli poté, co nastoupila do autobusu linky 52 jedoucí do Žebětína, ucítila nezvyklý a postupně sílící zápach. "Jeden ze strážníků si přitom všiml mírného kouře, který vycházel z motorového prostoru autobusu. Hlídka na to okamžitě upozornila řidičku. Ta přerušila jízdu a kvůli možnému požáru nechala vystoupit všechny cestující," popsal situaci mluvčí strážníků Pavel Šoba.