Před 60 lety deviant děsil Brněnsko. Napadal miminka, bodal do nich špendlíky

O vraždící zdravotní sestře Marii Fikáčkové ze Sušice, která byla v dubnu 1961 popravena za dvě vraždy novorozeňat a zranění dalších dvou miminek, se popsaly stohy papíru. Málokdo ale ví, že ve stejné době děsil Brněnsko muž, který si za oběti svých útoků vybíral miminka v kočárcích, jejichž pláč ho sexuálně vzrušoval. Do některých ve snaze ukojit se bodal špendlíkem, jiné zranil rukou. Ublížil celkem čtrnácti novorozeňatům, z nichž jedno, jemuž zabodl do krku spínací špendlík, zemřelo. Teď je to právě 60 let, co byl dopaden.

M. R. sexuálně napadl 14 miminek. | Foto: se svolením Policie ČR