Při cestě od kamaráda dobrotivého muže na Palackého třídě v brněnském Králově Poli na konci února brutálně přepadli dva výtržníci. „Zpočátku se ale chovali zcela normálně, dokonce s poškozeným prohodili pár slov, jenže zakrátko přišly na řadu dobře mířené údery pěstmi. Napadený se snažil přesile utéct, marně. Útočníci jej totiž bleskově dohonili a několika dalšími údery srazili na zem. Zraněného a bezvládného muže dokonce tyto dvě lidské hyeny odvlekly do temného zákoutí, kde si ho nerušeně mohly prohledat," popsal ve čtvrtek policejní mluvčí Petr Vala.

Napadenému muži výtržníci ukradli několik stokorun, pár stravenek a zánovní mobilní telefon. Získali tak věci v hodnotě přes jedenáct tisíc korun. Případ momentálně vyšetřují brněnští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže. Mužům hrozí až deset let vězení.

Policisté mají k dispozici několik kamerových záznamů, na kterých jsou agresoři zachyceni, a s žádostí o pomoc se obrací na obyvatele města. „Pokud agresivní lupiče poznávají nebo ví, kde by se mohli zdržovat, mohou kontaktovat linku tísňového volání 158 nebo volat přímo brněnským policistům na telefonní číslo 974 625 823," uvedl Vala.

Jeden z pachatelů byl podle Valy česky hovořící muž tmavé pleti ve věku okolo sedmnácti až dvaceti let, vysoký přibližně 170 centimetrů a střední postavy. „Oblečený byl do výrazné zelenobílé větrovky s nápisem Adidas s kapucí. Druhý česky hovořící spolupachatel byl ve věku kolem sedmnácti až dvaceti let, vysoký kolem 180 centimetrů a plnější postavy. Oblečený byl tmavé bundy a modrých riflí," přiblížil Vala.