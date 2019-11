Duka žalobu podal kvůli uvedení dvou kontroverzních her Naše násilí a vaše násilí a Prokletí režiséra Olivera Frljiče na Divadelním světě v květnu 2018. „Je otázkou to, zdali chceme společnost, kde se můžeme urážet, a kde se můžeme beztrestně urážet a být k sobě neslušní, a nebo chceme společnost, kde spolu můžeme nesouhlasit ale v rámci slušných mantinelů,“ řekl právník Ronald Němec. S rozhodnutím soudu nesouhlasí a s Dukou podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

Žalovaní jsou naopak s výsledkem spokojení. „Šlo o něco jiného než o ochranu osobnosti žalobců. Chtěli oklikou dostat do českého právního řádu delikt blasfemie, což díky rozhodnutí soudu se nepovedlo. Zdravý rozum zvítězil. Stát se musí chovat hodnotově neutrálně a nesmí jednu víru privilegovat nad ateismus a ostatní. Navíc hry vůbec nebyly o žalobcích,“ prohlásil zástupce Centra experimentálního divadla Michal Šalamoun.

Odvolací soud potvrdil verdikt městského soudu ze tří hlavních důvodů. „Podané žaloby nemají žádnou zákonnou oporu, nesledují žádný legitimní cíl, omezení svobody projevu na tomto základě není ve svobodné společnosti nezbytné,“ vysvětlil soudce Michal Ryška.

Umělecký projev podle něj používá specifické výrazové prostředky jako symboliku nebo nadsázku, a pokud má potenciál přispívat k diskuzi o otázkách veřejného zájmu, je právně přípustný i za cenu jisté oběti na náboženském sentimentu věřících osob. „Víra a tolerance věřících by měly být natolik pevné, aby toto unesly. Není to dostatečný podklad pro zásah nezávislého soudu do svobody projevu," řekl Ryška.

Kontroverzní představení Naše násilí a vaše násilí loni spustilo lavinu trestních oznámení. Například členové hnutí Slušní lidé podali trestní oznámení na autora hry Olivera Frljiče, ředitele festivalu Divadelní svět a brněnského národního divadla Martina Glasera a na skupinu herců. Další trestní oznámení podali advokát Zdeněk Koudelka i senátorka Eliška Wagnerová.