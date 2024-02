Nebezpečné uzeniny ležely podél cesty v židenické Balbínově ulici. „Můj pes naštěstí nic moc ze země nežere, ale samozřejmě si teď budeme dávat větší pozor. Ale nepřestaneme tudy chodit, to je totiž přesně to, co ten člověk chce,“ řekl například židenický pejskař Julien Loeve.

Otravy mohou být pro zvířata fatální:

Cesta vedoucí zelení mimo ruch města je mezi pejskaři oblíbená. „Slyšela jsem o tom, je to hrůza. Lidé jsou zlí. Chodíme tam venčit, teď už tam psovi ale budu nasazovat košík,“ popsala na místě žena, která se představila jako Radka.

Na incident upozornila na sociální síti Facebook také židenická místostarostka Jana Šťastná. „Ve středu brzy ráno jsem dostala podnět od lidí z okolí, od pejskařů, poprosili mě abych informaci rozšířila. Příspěvkem jsem chtěla pejskaře z Židenic upozornit, aby nedošlo k neštěstí,“ vysvětlila Šťatsná.

Podobných případů si za posledních asi patnáct let podle svých slov pamatuje hned několik. „Nejde ale vždy o stejná místa,“ dodala místostarostka.

Podle policejního mluvčího Maláška se jedná spíš o ojedinělou záležitost.