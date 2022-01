V ten okamžik nikdo netušil, co bude následovat. Jako logický krok se jevilo kontaktování myslivců v Hodějově, že v nádrži může být například srna. To se ale nepotvrdilo. Obrys pod hladinou ukazoval na větší zvíře. „Blízko nádrže místní hospodář chová dobytek. Volali jsme i jemu, jestli do vody nespadlo tele. Když přijel a chtěl zvíře lanem za nohu vytáhnout, objevila se místo paznehtu psí tlapa,“ dodává Petr Kozjura. Vzápětí se ukázalo, proč nelze mrtvé tělo tak snadno vytáhnout. U dna ho držela již zmíněná cihla přivázaná na obojku. Ta stále i se zbytky lana leží na hrázi nádrže.

Podle Petra Kozjury šlo o křížence, který nesl jasné rysy zlatého retrívra. „Protože ležel ve studené vodě, nelze říct, jak dlouho tam byl. Několik dnů určitě, protože už byl nafouklý,“ dodal.

Neuvěřitelná krutost. Do vodní nádrže někdo hodil psa s cihlou u krku

Na místo museli policisté, ale příčina smrti není zatím jasná. „Čekáme na výsledek pitvy, což může trvat ještě několik týdnů,“ řekla tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Až pitva ukáže, zda byl pes zabit. V takovém případě by šlo o zločin týrání zvířete. Mohl ale uhynout dříve a jeho majitel se nechtěl zdržovat pohřbem. Zbavil se ho hozením do vody. Podle Petra Kozjury ale nebude jednoduché majitele najít. „Pes není ani z jedné obce, která pod nás spadá. Tedy z Hoslovic, Hodějova nebo Škrobočova. Mohl ho sem prakticky přivézt kdokoliv a odkudkoliv. To, že měl pes čip, nehraje žádnou roli."

Případ zvedl obrovskou vlnu nevole na sociálních sítích.

Trestného činu týrání zvířete se dopustí osoba, která týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem. Potrestána může být trestem odnětí svobody na jeden rok až pět let.



Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně.