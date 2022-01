„Pokud mají dost energie na bitku, jistě mají i dost energie chodit do práce nebo na brigádu a zaplatit si tržní nájem bytu,“ dodal Pilný.

Exemplární potrestání

Jeho slova vzbudila na sociálních sítích velkou diskuzi, ve které převažovaly ohlasy lidí volajících po exemplárním potrestání. „Když se někdo chová jako dobytek, bude s ním jako s dobytkem zacházeno,“ napsal do debaty jeden z diskutérů Radim N. Následovaly také další reakce, některé s rasovým podtextem.

Brutální útok v Chrudimi: Policie zná aktéry novoročního napadení mladé dvojice

S poněkud odlišným názorem přišla Věra D., která se pozastavila nad tím, že bude odebráním práva užívat městský byt potrestán nejen pachatel útoku, ale i jeho nejbližší. „Nehodlám se jich zastávat. To, co udělali, je neodpustitelné. Ale znám rodinu jednoho z nich a musím říct, že jsou to slušní lidé. Kluka bych potrestala, on si to zaslouží, ale má další dva sourozence a ti za to přece nemohou,“ napsala Věra.

Řada Chrudimáků ale její názor nesdílí. Jsou plně na straně napadené dvojice, která z náhlého a silného útoku vyšla s vážnými zraněními. „Když je ten kluk mlátil a kopal do nich na zemi, tak také netrestal jenom je, ale i jejich rodiny. Když matce přijde domů krvácející syn nebo dcera se zlomenou čelistí, my teď máme mít soucit s jeho rodinou? Za mě jakože ne,“ odmítla kompromisní řešení Lucie B. a podobně zněly i názory dalších diskutujících.

Dvojici brutálně napadla skupina agresorů. K dopadení mohou pomoci kamery

Starosta Pilný na dotaz Deníku odpověděl, že pokud jeho návrh radní podpoří, o právo užívat městský byt přijde skutečně konkrétní viník útoku, tedy pravomocně odsouzený pachatel násilného trestného činu. „Když s rodinou nebude bydlet, tak rodina může zůstat,“ konstatoval starosta.

Situace je podle jeho názoru nespravedlivá i vůči ostatním občanům města, kteří de facto dotují nízké nájmy v městských sociálních bytech. „Namísto vděčnosti zde někdo zmasakruje dva lidi, to nemůžeme tolerovat,“ zdůraznil Pilný.

Chrudim by nebyla první

K podobnému kroku přistoupilo i město Kladno, kde se na Nový rok konalo mimořádné zasedání radních města. Důvodem bylo otřesné chování nájemníků městského bytu a jejich hostů při silvestrovských oslavách. Provázely je agrese, vulgarismy, kopání do dveří sousedů, vyhrožování a nakonec brutální napadení strážníků. Radní jednohlasně podpořili návrh primátora na okamžité ukončení nájemního vztahu s jedním z agresivních obyvatel bytu.

VIDEO: V Chrudimi hořel byt. Spáleninou páchne celý panelák, řekla svědkyně

„S kolegy absolutně odmítáme takové excesy tolerovat. Proto jsme rozhodli o okamžitém ukončení nájmu, podle zákona je v tomto případě tříměsíční výpovědní lhůta. Tento nájemník nadále nemá šanci se o městský byt ucházet,“ zdůvodnil rozhodnutí radních kladenský primátor Milan Volf, podle kterého nemohou být městské byty vyšším levelem ubytoven. „Městský byt by měl být privilegiem pro ty, kteří si budou bydlení vážit a dokážou to svým chováním, prací a soužitím s ostatními Kladeňáky,“ řekl.