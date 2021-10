Náhodný svědek potvrdil reportérovi deníku Rovnost, že o hrůzném útoku ví. „Pracuji ve firmě nedaleko odtud, a také jsem to viděl ve večerních zprávách. S největší pravděpodobností to byl zelený dům s číslem popisným 83. Nic víc ale nevím,“ dodal.

Záchranáři měli v péči šest pacientů, pět z nich utrpělo vážná zranění. Muž a žena leží po tišnovském útoku v bohunické fakultní nemocnici. Do brněnské dětské nemocnice převezli záchranáři dvě děti. Jedno lékaři už v úterý z nemocnice propustili. „Všichni tři pacienti zůstávají na jednotce intenzivní péče, ale jsou stabilizovaní. Žena je v umělém spánku," sdělila mluvčí zdravotnického zařízení Veronika Plachá ve středu před polednem.

Nyní mu hrozí až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest. „Navrhla jsem vzetí obviněného do vazby. Bylo mi vyhověno," řekla ve středu státní zástupkyně Iveta Eichlerová. Více sdělit nechtěla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.