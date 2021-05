Mladík skončil ve vazbě. „Muž byl obviněn z trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ konstatovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Událost se stala v pátek 23. dubna večer. Podle policie to bylo po vzájemné hádce. Podle informací Deníku Vysočina byli oba pod vlivem návykových látek. Mladík byl dokonce tentýž den dopoledne u výslechu kvůli jiné trestné činnosti. Útok ze strany mladíka vůči dívce měl být navíc poměrně surový. Nůž měl dvacet centimetrů dlouhou čepel, která měla celá skončit v dívčině břiše. Násilník měl navíc nožem v těle pootočit. Oběť podle informací Deníku Vysočina ztratila hodně krve a hrozilo, že vykrvácí. Záchranku měl zavolat sám útočník poté, co si uvědomil, co udělal. To s největší pravděpodobností zachránilo dívce život. Incident by mohl vykazovat i znaky pokusu o vraždu. Podle policejní mluvčí, se ale zatím o změně právní kvalifikace neuvažuje.

„Zatím se nepředpokládá, že by se měnila,“ uvedla Čírtková.

Vyloučeno to ale není. Hlavní slovo budou mít v tomto směru znalecké posudky, především ty lékařské.

Na Vysočině řeší kriminalisté od začátku letošního roku čtyři vraždy, či pokusy o ně. V lednu se řidič osobního auta snažil u Želetavy na Třebíčsku ve vysoké rychlosti úmyslně najet pod kamion. K fatálnímu střetu nedošlo jen díky patnáctiletému spolujezdci, kterému se na poslední chvíli podařilo volant strhnout a nehodě zabránit. Během další jízdy nezvládl řidič řízení a skončil v příkopu. Třiadvacetiletého muže, jenž chtěl podle police najetím pod kamion spáchat sebevraždu, byl obviněn z pokusu o vraždu mladistvého spolujezdce.

Na začátku února se odehrála rodinná tragédie s Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku, kde měl muž nejprve zavraždit svou manželku a poté spáchal sebevraždu skokem do Orlické přehrady na jihu Čech.

„Kriminalisté zatím vyšetřování toho případu neuzavřeli,“ podotkla Čírtková. Motivem činu byla zřejmě žárlivost. Muž byl před činem vykázán ze společného obydlí. O jejich dvě nezletilé děti se nyní starají rodiče zavražděné matky.

V březnu skončil ve vazbě šestatřicetiletý muž kvůli útoku na spolubydlícího na ubytovně v Jihlavě. Za to mu hrozí až osmnáct let vězení.

Na konci března pak byl z pokusu o vraždu obviněn dvaatřicetiletý bezdomovec ve Velkém Meziříčí, který se pokusil nožem zabít svého třiašedesátiletého spolubydlícího v zahradní chatce v lokalitě zvané Zelený kout. Obviněnému hrozí až dvacet let vězení.