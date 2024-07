Marian G. (47) byl zavražděn nejspíše 17. září 2022 v křovinatém a zalesněném prostoru poblíž Fakultní nemocnice na Borech. Nalezen tam byl s časovým odstupem cca pěti dní. V hledáčku měla policie více podezřelých, nakonec prstem ukázala na Krutého, který s obětí vraždy žil na ubytovně a po činu mimo jiné používal její mobil. „Z nezjištěných příčin zaútočil na poškozeného a usmrtil ho tak, že ho opakovaně udeřil tupým předmětem do hlavy a opakovaně bodl, pravděpodobně nožem, do oblasti zadní strany hrudníku,“ popsal u krajského soudu státní zástupce Jiří Richtr. Krutý svému známému způsobil dle něj rozsáhlá zranění v oblasti mozkové části hlavy, v oblasti obličejové části hlavy a v oblasti zadní strany hrudníku, kdy šlo o čtyři bodnořezné rány. Bezprostřední příčinou smrti Mariana G. byl úrazový šok v rámci polytraumatu spojeného s rozsáhlým vnitřním krvácením.

Obžaloba žádala 13 let vězení, senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou ale Krutého obžaloby zprostil. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že fakt, že kamery oba muže zachytily, jak spolu vcházejí do lesíku, a za hodinu pak Krutého, jak z něj vychází sám, ještě nemůže znamenat, že v tu dobu obžalovaný vraždil.

Zvláště když podle ní znalci nedokázali přesně stanovit, kdy Marián G. zemřel, mohlo to být jak 17. září, tak i o den později. Ani pachová stopa Krutého, nalezená u těla, namůže být důkazem vedoucím k odsouzení. Za prvé do parku chodil užívat drogy a vyměšovat se a za druhé je tzv. pachovka dle judikatury vždy jen podpůrným důkazem. K jednoznačnému závěru o vině nemůže vést podle senátu ani to, že Krutý po činu používal telefon mrtvého a že rychle opustil práci a odstěhoval se z ubytovny. Navíc soudkyně upozornila, že jsou i důkazy, které Krutého coby pachatele zpochybňují. Např. na ponožce mrtvého bylo nalezeno DNA muže s kriminální minulostí, jehož policie původně také podezřívala a který to nedokázal vysvětlit. Podobných problematických okolností bylo více.

Soud zprostil obžaloby muže podezřelého z vraždy. Rozsudek komentuje obhájce Petr Dolejš. | Video: Milan Kilián

Státní zástupce Richtr se na místě odvolal, ale Vrchní soud v Praze věc nakonec řešit nebude. Richtr Deníku potvrdil, že svoje odvolání vzal zpět. „Učinil jsem tak poté, co jsem se podrobně seznámil s písemným odůvodněním nalézacího soudu,“ vysvětlil žalobce. Rozhodnutí soudu tak nabylo právní moci.

A jak se k tomu staví policie? „Po intenzivním prověřování krajští kriminalisté v říjnu loňského roku obvinili dvaačtyřicetiletého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda a obviněný byl vzat do vazby. Soud muže na počátku června letošního roku zprostil obžaloby a propustil z vazby. Samozřejmě pokud vyjdou najevo nové skutečnosti důležité pro trestní řízení, budeme je prověřovat,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.