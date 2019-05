Chlapec, který byl bezproblémovým studentem 1. ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, se na podzim roku 2014 nedokázal smířit s tím, že se jeho rodiče rozvádějí kvůli ženě, s níž měl jeho otec miminko. Situaci tehdy patnáctiletý středoškolák řešil nejhorším možným způsobem - čtyřiatřicetiletou přítelkyni svého táty uškrtil v panelákovém bytě. Skončil ve vazbě a na jaře 2015 ho českobudějovický krajský soud odsoudil ke čtyřem a půl letům nepodmíněně.

Na svobodu byl propuštěn teprve nedávno. Od té doby jezdil na návštěvy do vesničky na Klatovsku. Podle místních tam s ním nebyly žádné problémy. „Kluk byl sympatický, milý a šikovný, okoukal keramické řemeslo od svého otce. Bohužel až do té tragické události. K nám do obce, odkud pocházela jeho matka, jezdil k babičce a dědovi. Je to hodně smutné, i přesto, co sám udělal,“ řekl Deníku jeden z obyvatel vesničky.

Svobody si ale mladík dlouho neužil, když se ve čtvrtek ráno dobrovolně rozhodl skoncovat se životem. „U železniční zastávky Bezděkov se rozběhl proti rozjetému vlaku, který jel od Klatov na Domažlice,“ řekla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Pokoušeli se ho resuscitovat přivolaní hasiči, ale neměli šanci. „Náš lékař na místě bohužel musel konstatovat smrt, jelikož šlo o zranění neslučitelná se životem,“ uvedla Andrea Divišová z krajské zdravotnické záchranné služby.

„Podle dosavadního šetření jde s největší pravděpodobností o sebevraždu. Muž zanechal dopis na rozloučenou, jeho obsah ale sdělovat nebudeme,“ dodala Ladmanová.