Podle žalobce Lukáše Otipky přislíbili více než desítce chudých lidí z Ústeckého kraje zářnou budoucnost v anglickém Manchesteru. Místo toho jim však v zahraničí sebrali doklady a nutili je k různým pracím včetně prostituce. Vydělané peníze, až 16 milionů korun, si prý ponechávali. Dvojici za kuplířství hrozí 8 až 15 let vězení, muž zůstává ve vazbě.

Soud vyslechl přes telekonferenci přímo z Anglie například svědkyni, která se s Júliem R. zná od dětství. „Vyrůstali jsme spolu. V roce 2013 jsem ho zkontaktovala. Nabídl mi, že mi s manželem pomůže dostat se ze špatné finanční situace, protože jsme neměli kde bydlet ani co jíst. Naše čtyři děti nám vzala sociálka. Ze začátku to u něj bylo v pořádku, pak se to ale postupem času měnilo v muka. Když jsem neodvedla tu částku, kterou vyžadoval, bylo v baráku zle,“ vypověděla svědkyně, které stejně jako ostatním Július R. zajistil nájemní ubytování v dvoupatrovém domě v Manchesteru.

Od roku 2013 do roku 2015 se prý žena živila prostitucí. „Prostituce byl můj nápad, chtěla jsem zaopatřit sebe i svou rodinu. A hlavně jsem to musela dělat, abych u něj mohla zůstat. Denně jsem si vydělala 200, někdy až 500 liber a dávala jsem mu to všechno. V září 2015 jsem od něj utekla, pomohl mi můj bývalý přítel,“ popsala žena soudu. Podle obžaloby ji měl Július R. občas také zmlátit a několikrát i sexuálně zneužít. „Po intimní stránce mám doteď strach, co bude. Křičím ze spaní, a i když se umyji a obléknu, tak jsem vnitřně pořád znečištěná a špinavá,“ uvedla svědkyně.

Sám obžalovaný znovu zopakoval, že mu lidé žádné příjmy nedávali. „Pouze přispívali na nájem v bytech, v nichž u mě bydleli. To, co tady vypovídá paní svědkyně, není pravda,“ reagoval Július R. u soudu. Podle jeho slov jí ani nikomu dalšímu z poškozených nikdy neublížil. „Do ničeho jsem ji nenutil, ona dělala prostituci dobrovolně a dávala mi z toho provizi. Normální práci nechtěla,“ zmínil muž. Současně podotkl, že peníze, které zbyly z nájmu, si nechával on, nikoli jeho manželka. Kupoval si prý za ně občas pervitin, většinu však prohrál v automatech jako gambler.

Z vydírání viní i další lidi

Obžalovaný není pouze manželský pár. Dalším je Karel Á., který podle obžaloby v letech 2014 a 2017 nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci a vydělal si tak téměř 370 tisíc korun. Za to mu hrozí až 12 let za mřížemi. Bratr obžalovaného Josef R. podle státního zástupce vydíral jednu z poškozených žen. Za to by mohl strávit ve vězení až čtyři roky.

V pozici obžalované je také Blanka S., která za kuplířství může jít až na čtyři roky do vězení. Údajně ženám zakládala profily s intimními fotografiemi a nutila je do prostituce. „Nesouhlasím s obviněními. Znám jen dvě z těch holek a ano, založila jsem jim profily, ale to je všechno. Nekasírovala jsem jim klienty ani je k ničemu nenutila,“ uvedla před soudem.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) nedávno v Ústeckém kraji odhalili podobný případ. Ze zločinu obchodování s lidmi obvinili dva muže a jednu ženu ve věku 39 až 44 let během operace s krycím názvem STING ve spolupráci s britskými kolegy z jednotky proti modernímu otroctví Greater Manchester Police.

Scénář byl totožný. Všichni tři měli minimálně v období let 2009 až 2017 také nabízet chudým lidem dobře placenou práci v Anglii.

„Některým na místě odebrali doklady, poskytli jim ubytování, v omezeném množství stravu a udržovali je ve stavu, kdy se poškození nemohli svobodně rozhodovat a byli odkázáni na obviněné, neboť bez dokladů, znalosti cizího jazyka, bydlení a peněz se na nich stali zcela závislými,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Opakovaným fyzickým a psychickým násilím je pak údajně nutili k pracím v domácnosti, na myčkách aut, restauracích či v továrně na potraviny.