O týden dříve se policii podařilo odhalit čtveřici zlodějů, která si opakovaně za cíl vybírala hlavně auta. Tentokrát jde o dvojici pachatelů, kteří řádili ve Větřní. „V průběhu necelých dvou týdnů, od konce ledna do začátku února letošního roku, se jim podařilo násilím vniknout do nejméně čtyř bytů, které vykradli,“ přiblížil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík. „V nejméně třech dalších případech se pachatelé o vniknutí do bytu neúspěšně pokusili.“