Některým se vrátil zlomek, jiným nic. Krajský soud poslal včera 38letého Jindřicha Zemana v jeho nepřítomnosti do vězení na 5,5 roku. Rozsudek není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu na podání odvolání.

„Osobně jsem ho neznala, mluvila jsem s ním jen po telefonu. Neteř mi řekla, že je to voják a slušný člověk. Pak po mně chtěl půjčit další peníze, to už bylo v době, kdy musel vědět, že je zle,“ popsala jedna ze svědkyň, která Zemanovi poskytla 650 tisíc, z nichž se jí vrátilo 230 tisíc.

VYLÁKAL 115 MILIONŮ

Podobný příběh by mohlo vyprávět dalších 75 poškozených, kteří v případu figurují. Mnohdy se ale jednalo o částky mnohonásobně vyšší. Jeden z poškozených dokonce Zemanovi půjčil kolem šesti milionů, z čehož se mu vrátila polovina. Muž podle obžaloby takto přijal 83 milionů a vrátil pouhých 37 milionů. Jak ale dodal soudce Pavel Pachner, celková částka získaných peněz se vyšplhala na nejméně 115 milionů.

Státní zástupce navrhoval obžalovanému trest 8 let vězení. Podle něj využil takzvané Ponziho schéma, kdy investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení. Ten však peníze dále neinvestuje a na místo toho pouze vyplácí prostředky některým investorům.

„Věděl, že není schopen dosáhnout pravidelného zisku, přesto přijímal další vklady od poškozených,“ vysvětlil státní zástupce Petr Vlach, který také upozornil na to, že půjčené prostředky Zeman mnohdy ani neinvestoval, ale nechal si je pro své osobní účely. „Vedl okázale luxusní styl života,“ poznamenal Vlach.

Podle obhájce ale podstatná většina poškozených obžalovaného sama vyhledávala. Kromě toho pro něj, jak dále dodal, hovoří několik polehčujících okolností. „Ke škodě se přiznal, nevyhýbal se jednání s poškozenými a jako voják nasazoval na misích život za naší republiku,“ vyjmenoval obhájce.

Mírnější trest, než navrhoval státní zástupce, soudce odůvodnil i tím, že obžalovaný musí peníze poškozeným splácet a je tedy žádoucí, aby co nejdéle pracoval.

Příběh se smutným koncem začal, když se Zeman vrátil z mise v Kosovu. „Přemýšlel jsem, co s penězi, a tak jsem investoval do podílových fondů. Pak jsem si řekl, proč za to někomu platit, když to můžu zkusit sám,“ vypověděl už dříve obžalovaný. Postupně se mezi lety 2006 až 2014 rozjela spirála, do které se podle spisu dobrovolně zapojila stovka lidí. „Sám to nechápu, měl jsem v té době asi nějakou auru. Stačilo, když jsem se na ty lidi podíval, a oni mi dali peníze,“ přiznal bývalý voják.