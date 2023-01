Vyhlášení poté pokračovalo už nerušeně. Babiš ani Nagyová si verdikt vyslechnout nepřišli, což avizovali už v pátek. Zastupovali je advokáti.

Kauza Čapí hnízdo: Žalobce navrhl pro Babiše podmínku a pokutu deset milionů

Šott v úvodu odůvodnění rozsudku zrekapituloval, že trestní spis má přes 35 tisíc stran a že se v kauze konaly desítky hodin výslechů. Proto podle něj bude odůvodnění delší, než je běžné. Uvedl, že se snažil zformulovat většinu svých argumentů přes víkend. To, že se soudce chystá hovořit dlouho, vyplývá i z toho, že veřejnosti oproti zvyklostem povolil „diskrétně“ opouštět jednací síň a zase se do ní vracet. Advokátům a státnímu zástupci řekl, že pokud by potřebovali zdravotní přestávku, mají mu to sdělit.

Státní zástupce navrhl pro Babiše i Nagyovou tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Žádal pro ně také peněžité tresty, u Babiše deset milionů korun, u Nagyové půl milionu korun. Podle soudce Šotta se ale neprokázalo, že by skutek popsaný v obžalobě byl trestným činem.

„Nevinen! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ reagoval na rozhodnutí soudu expremiér a šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš na svém twitteru.

Kauza se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše pak z pomoci k dotačnímu podvodu.

Obžaloba tvrdila, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Jejím vyplacením podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda téměř 50 milionů korun.

Politický proces?

Babiš dlouhodobě tvrdí, že je kauza vykonstruovaná, označuje ji za politický proces. Ve své závěrečné řeči se věnoval zejména tomu, jak podle něj různí lidé v případu zneužili jeho syna z prvního manželství, Andreje Babiše mladšího, který trpí schizofrenií. V případu byl Babišův syn původně také obviněn, jeho stíhání ale bylo později zastaveno, dál proto v kauze vystupoval jako svědek. Tvrdí, že otec na něj převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal si z něj bílého koně.

Babiš, Nagyová i jejich obhájci u soudu také řekli, že nebyl předložen žádný důkaz, že obžalovaní udělali něco protizákonného.