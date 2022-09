„V rámci opatření proti přeplňování jednací síně bude přístup do ní upraven vydáváním vstupenek. Vstupenky budou vydávány každý jednací den před místností číslo 101, a to vždy do doby, dokud nedojde k jejich vyčerpání,“ popsal Wenig. Lístky bude u dveří do síně kontrolovat justiční stráž.

Kauza Čapí hnízdo: Soud s expremiérem Babišem začne 12. září

Mluvčí doplnil, že pro média soud vyhradí 24 označených míst v první a části druhé řady jednací síně. Novináři se u Weniga musí předem akreditovat do tohoto čtvrtka, přičemž každá redakce má nárok na jednu vyhrazenou vstupenku.

„Pokud by za redakci mělo zájem více osob, mohou se ucházet o takzvané obecné vstupenky. Je však potřeba, aby zájemci dorazili s dostatečným časovým předstihem, neboť vstupenek je omezený počet a přednost dostanou ti, kteří dorazí dříve,“ dodal.

Natáčení a fotografování soud novinářům umožní pouze před zahájením hlavního líčení.

Ve svěřenských fondech

Obžaloba tvrdí, že předseda hnutí ANO Babiš zajistil svým vlivem a činností vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu.

Pohled na kauzu Čapí hnízdo změnily nové svědecké výpovědi, uvedl žalobce

Podle trestního zákoníku hrozí jemu i Nagyové až desetileté vězení, státní zástupce pro ně ale navrhuje podmínky a peněžité tresty.

Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba z holdingu Agrofert, která v roce 2018 spornou dotaci státu vrátila. Babiš vlastnil holding do roku 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.