V případu jsou obviněni premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Policie je stíhá kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu. Oba vinu dlouhodobě odmítají.

"V rámci dohledového přezkumu bylo zjištěno pochybení dozorového státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, který bezodkladně, jak je jeho povinností, nereagoval na nové informace týkající se možného výslechu svědků. Tímto pochybením dozorového státního zástupce pak došlo ke vzniku průtahů v trestním řízení," uvedla Bradáčová. Vedení MSZ by podle ní mělo na zjištěné pochybení reagovat a přijmout opatření tak, aby se v budoucnu neopakovalo.Šaroch o tom, že policistům vrátí případ k došetření, rozhodl na konci srpna, rozhodl tak zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků. Informace, kvůli kterým kauzu vrátil, však měl podle Deníku N už od července. Kriminalisté poté, co doplnili výslechy, Šarochovi spis s návrhem na podání obžaloby předali v pondělí.

Mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala uvedl, že o závěrech přezkumu bylo MSZ vyrozuměno. "Tyto bereme na vědomí, budeme se jimi zabývat a zvážíme vhodná opatření. Za důležité považujeme soustředit se v současné době na dopracování věci a vydání meritorního rozhodnutí," dodal Cimbala. Připomněl, že šéf MSZ Martin Erazím Šarochovi stanovil měsíční lhůtu, do které by měl o policejním návrhu na obžalobu rozhodnout.

Vrchní státní zastupitelství v kauze Čapí hnízdo vykonává dohled. Podle zákona o státním zastupitelství je nadřízené státní zastupitelství oprávněno dávat nižším státním zástupcům pokyny, kterými se musí žalobci řídit. Nejbližší vyšší státní zastupitelství může také nižšímu státnímu zastupitelství věc odejmout a vyřídit ji samo, a to v případě, kdy je nečinné nebo se v jeho postupu vyskytují nedůvodné průtahy.

Čápí hnízdo patřilo Agrofertu

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila premiérovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se však přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Premiér holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání premiéra Babiše a Nagyové. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Minulý týden na policii v kauze vypovídal premiérův syn Andrej Babiš mladší, novinářům po svém výslechu řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu.

Babiš dnes novinářům před odletem z Maďarska řekl, že stíhání je účelové. "Vytáhne se to vždycky před volbami, na dotaci firma měla nárok, dotace se vrátila," uvedl. "Je to jenom další z řady různých věcí, které mají vrhnout nějaký negativní stín na moji osobu a je to samozřejmě nesmysl," dodal. Zeman podle premiéra stíhání obnovil z politických důvodů.Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Je tak pravděpodobné, že pokud Babiš v říjnových volbách do Sněmovny obhájí mandát, bude muset policie znovu žádat o jeho vydání. Sněmovna už Babiše ke stíhání vydala dvakrát, nejprve v září 2017, následně v lednu 2018 v novém složení po sněmovních volbách, v nichž byl Babiš znovu zvolen.