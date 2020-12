„Prokázalo se, co jsme od začátku tvrdili. Věříme, že jednoho dne tato kauza skončí a budeme mít všichni klid,“ komentoval rozsudek po jednání Roman Čechmánek.

Podle žaloby měl v letech 2011 až 2014 ve 28 případech způsobit mnohamilionovou škodu tím, že připravil své dodavatele a věřitele o peníze, o kterých prý věděl, že je nevrátí. Tím se měl podle žalobce způsobit škodu za neuvěřitelných patnáct milionů korun. Za to mu v případě prokázání viny trestného činu podvod hrozí až desetiletý trest vězení.

Žalobce navrhoval pro obžalovaného Čechmánka trest odnětí svobody v rozmezí šesti až sedmi a půl roku. S výsledkem jednání nebyl pochopitelně spokojený. Podle jeho názoru prý soud opětovně nerespektoval zcela jasné vyjádření odvolacího soudu.

„Obžalovaný znal svou špatnou finanční situaci a přes to všechno si v té době sjednával další závazky o kterých věděl, že je neuhradí anebo že taková možnost tu je,“ trvá na vině Čechmánka státní zástupce Matoušek.

Podle soudce Radomíra Koudely však Roman Čechmánek podnikal jako fyzická osoba a tedy ručil svým majetkem. A přestože měl vysoké závazky, tak jak vyplynulo ze znaleckého posudku, měl v té době majetek, který daleko přesahoval tyto závazky.

„Rozhodně nebyl podnikatel s nějakou erudicí nebo dlouhou dobou podnikání. Soud nemá kromě těchto závazků jakékoliv jiné důkazy, které by svědčily o prokázání subjektivní stránky trestného činu. Tedy nevyváděl majetek, nepřeváděl ho na jiné osoby. Nesnažil se ho jiným způsobem umenšit. Naopak, jak uváděl a nebylo to soudem vyvráceno, snažil se zajistit půjčky, prodat část svého majetku a bylo rozjednáno vstoupení investorů do jeho největšího podnikatelského záměru a tím byl Pivovar Čechmnánek," zdůvodnil čtvrteční rozhodnutí soudu soudce Radomír Koudela.

Právě špatné podnikatelské rozhodnutí a kroky byly pro Romana Čechmánka osudné, čímž se u soudu hájil. Vymstilo se mu prý to, že se rozhodl investovat v několika náročných projektech najednou. Ať už šlo o stavbu minipivovaru ve Zlíně, bytového domu v Holešově či o přestavbu statku na hotel v Chorvatsku. Jak Čechmánek několikrát zdůraznil, zničila ho insolvence.

„Kdyby věřitelé podali žalobu k civilnímu soudu a nepožadovali ji, byl by dluh už splacen,“ uvedl mimo jiné obhájce obžalovaného Tomáš Štípek.