/FOTOGALERIE/ Dvěma zraněními skončila středeční nehoda nedaleko Smržic na Prostějovsku. Oba řidiči byli převezeni do nemocnice.

V šest hodin ráno řídila sedmapadesátiletá řidička Škodu Felicii od Prostějova směrem k obci Smržice.

Při průjezdu přes most z důvodu protijedoucího automobilu přibrzdila. V důsledku toho se dostala do smyku, přejela do protisměru a s protijedoucím vozidlem se čelně střetla," řekl k nehodě policejní mluvčí František Kořínek.

Náraz odhodil auto do stromu, o něhož se rozpůlilo. "Druhá Škoda Felicia řízená devětačtyřicetiletým mužem se zastavila na silnici," doplnil mluvčí.

Oba řidiči skončili v nemocnici. Škoda se vyšplhala na 50 tisíc korun.