K vážné dopravní nehodě došlo v sobotu na hlavním tahu z Plzně do Horšovského Týna u obce Ohučov ve směru na Staňkov. „Řidička ročník 1975 jela s osobním vozidlem Škoda Fabia, přejela do protisměru, kde se čelně střela s vozidlem Audi. Příčinou dopravní nehody byl zřejmě mikrospánek,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kořínková s tím, že dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly s negativním výsledkem.

Při nehodě došlo ke zranění čtyř osob. Řidička škodovky vezla ve voze dvě děti, které utrpěly vážná zranění. „Z místa nehody jsme odtransportovali dvě soby mladší 18 let s těžkými zraněními leteckou záchranou službou na urgentní příjem fakultní nemocnice,“ informovala za záchranáře Mária Svobodová a dodala, že ženu 43 let se středně těžkým zraněním převezli pozemní cestou do fakultní nemocnice a muže ročník 1981 s lehčím zraněním do nemocnice ve Stodu.