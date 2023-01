Černá dodávka v Bohumíně? Školačka si vše vymyslela, chtěla pomoci policistům

Dva muži v kuklách měli lákat dívku z Bohumína, aby nasedla do jejich dodávky. Stát se to mělo cestou do školy ve středu 18. ledna. Policie pak vše začala neprodleně šetřit, nyní se však ukázalo, že oznámení není pravdivé. Dívenku jen poplašila zpráva ze sociálních sítí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň