Spoustu udivených tváří za sebou v pátek ve večerních hodinách zanechal mladík v brýlích a černém sporťáku, který si potřeboval dokázat možnosti své i svého vozu. Předpisů přitom porušil nespočet.

Snímek z videa na sociální síti Facebook - skupina Jsem z Havířova, příspěvek Kuba Kubala. | Foto: Facebook.com

"Bože, to je ubohost. To jsi velký kluk. Nechápu, co si tím (nejspíš feťák) chtěl dokázat."