Více než pět stovek českých občanů si odpykává trest v jiném státě. Nejznámější případy se sice vážou k nechtěnému pobytu za mřížemi v exotických zemích, jako je Thajsko nebo Pákistán, nejvíce Čechů je ale ve vězení v sousedních státech. Jejich počet oproti minulosti klesl. V zahraničí se dopouštějí i závažných trestných činů.

Češi si v zahraničí odpykávají tresty za drogy, vraždy i obchodování se zbraněmi | Foto: Shutterstock

Statistiku Čechů v zahraničních vězeních vede ministerstvo zahraničí. „Statistiky děláme jednou ročně, k 31. prosinci 2022 bylo v zahraničí ve vazbě nebo výkonu trestu 543 českých občanů. Nejvíc jich bylo v Německu, Rakousku, Slovensku, Maďarsku a Španělsku,“ uvedl mluvčí resortu Daniel Drake.

Více než stovka odsouzených si odpykává trest za drogové delikty. Samotné počty vězňů mohou být reálně ještě vyšší, v oficiálních statistikách jsou pouze ti občané, kteří v zahraničí požádali o konzulární pomoc.

Čech měl na pláži v Chorvatsku natáčet děti na mobil. Zadržela jej policie

V posledních letech kriminalita páchaná Čechy v zahraničí klesá. Dokládají to právě statistiky ministerstva. Před deseti lety resort zaznamenal hlášení o bezmála pěti stovkách zatčených Čechů za rok. V roce 2016 si trest v zahraničí souhrnně odpykávalo přes 1200 lidí. Za rok 2018 se počet v tom roce zatčených Čechů snížil už skoro na polovinu a čísla se nezměnila výrazně ani v pandemických letech.

Zajímavostí je, že statistikám zemí s největším počtem zadržených Čechů už výrazně nedominuje Velká Británie, která žebříčku dlouho kralovala. Například v roce 2016 jich skončilo v britských věznicích 336. Za drogy to bylo jen ve čtyřech případech, časté byly případy kuplířství.

Letos v březnu pak odsoudil soud v Manchesteru na skoro třináct let do vězení dvaačtyřicetiletého Čecha, který byl součástí skupiny, jež na ostrovy nelegálně dovážela zbraně a munici. „Tyto předměty mohly způsobit vážná zranění a smrt a skupina dovezla dostatek munice na to, aby při použití na ulicích napáchala nevýslovné škody,“ uvedla britská Národní kriminální agentura.

Brutální vražda

Britské ostrovy zaznamenaly i Čechy–vrahy. Na více než 45 let vězení byli v roce 2010 odsouzeni dva Češi za vraždu jednačtyřicetiletého muže ve městě Bolton. Kvůli penězům. „Při vynesení rozsudku soudce nazval vraždu obzvláště brutální a řekl, že to byla chladnokrevná zrada slušného člověka. Že šlo o zrádný čin spáchaný za účelem zisku drůbeží sumy,“ informovala tehdy tamější média.

Muže, který byl jejich zaměstnavatelem, pachatelé umlátili pánvičkou a obrali ho o mobilní telefon v hodnotě 120 liber, tedy asi 3500 korun.

Česko má moc vězňů a recidivu. Řešení? Kratší tresty, lepší práce s odsouzenými

Letos v březnu pak poslal pařížský soud na čtyři roky do vězení bývalého českého policistu za přepadení ženy, politické uprchlice z Thajska Aum Neko. Napadl ji s dalšími dvěma českými kumpány v listopadu 2019.

„Ten večer mladou ženu zbili dva muži, když se skupinou přátel odcházela z baru. Policie zadržela útočníky, vyšetřování odhalilo třetího muže, který cestu organizoval a scénu natáčel z terasy jiného baru,“ popsal zločin deník Le Monde. Spolupachatelé byli do vězení odsouzeni už o dva roky dříve.