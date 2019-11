Zapálené svíčky a květiny přibývají u vchodu do omšelého panelového domu na malém sídlišti v českolipské čtvrti Kopeček. Sousedé zde takto uctívají památku jedné z nich, osmadvacetiletou Vendulu P., matku malého chlapce.

Zapálené svíčky a květiny přibývají u vchodu do panelového domu na malém sídlišti v českolipské čtvrti Kopeček. Sousedé zde takto uctívají památku osmadvacetileté Venduly. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Podle indicií ji měl v úterý dopoledne přímo v jejím bytě ubodat nožem o pár let mladší bývalý přítel David F. (1994). Okresní soud v České Lípě podezřelého ve čtvrtek odpoledne poslal do vazby. Za vraždu mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest.