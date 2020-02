Aktuálně řešený spor, ve kterém pod vedením soudkyně Lucie Homolkové proběhla dvě stání, se odehrál právě před rokem v šatnách Základní školy Dr. Miroslava Tyrše v České Lípě. Obžalovaný 31letý Jiří F. z Českolipska si tam podle státního zástupce Tomáše Meryho nečekaně vylil zlost na 53leté učitelce Janě K., která pak zůstala dva týdny v pracovní neschopnosti.

Pojišťovny se připojily s nárokem na náhradu ve výši téměř 19 tisíc korun. Poškozená učitelka pak ještě uplatňuje částku přes devět tisíc korun. „Chytl mě, nadzvedl a strčil na skříňku,“ řekla Jana K. „Bolelo mě rameno a nemohla jsem otočit hlavou, byl to šok,“ sdělila pedagožka.

Obžalovaný sdělil, že odváděl dceru po návštěvě zubaře do kina, kde třída byla, a pak se pro ni vracel do šaten školy, kde byl velký shon a on prý viděl učitelku, jak dítě popohání, kárá a při oblékání bundy tahá za rukáv. „Nelíbilo se mi to, chytl jsem ji v podpaží, ne jak je v obžalobě. Postavila se proti mně v úzké uličce, byla v šoku, neříkala nic, ale už na mě křičely další učitelky, ať ji pustím,“ uvedl Jiří F.

Jak dodal, incident šel sám nahlásit řediteli, kde spolu sepsali záznam. „Zastal bych se každého dítěte. Chovat se k sedmiletému dítěti tak, jak jsem viděl, pokládám za nevhodné,“ řekl soudu Jiří F. Podle něj jeho výpad trval asi půl minuty. „I já jsem se bouchl loktem do skříňky,“ politoval se otec, jehož cestou školní chodbou prý také „nadzvihla“ výčitka jedné ze zaměstnankyň ve smyslu, zda neumí zdravit.

„Odcházel rozčílen, ale pak se vrátil,“ vzpomínala poškozená Jana K. Podle ní nejspíš asistentka vytkla otci, že po pozdním příchodu od lékaře posadil dceru do kina a nikomu o tom nedal vědět. „Byl tam velký pohyb, moje kolegyně napadení viděly a šly informovat ředitele. Neomluvil se mi a ještě se mi v ředitelně vysmíval do očí. Hrubě mě poškodil tím, že lhal, že biji děti,“ zmínila učitelka, která do dvou hodin vyhledala lékařskou pomoc. „Nejprve jsem se snažila postarat o děti,“ dodala.

Obžalovaný se chce v řízení pokračovat

Kvůli snahám o urovnání konfliktu, dosavadní bezúhonnosti obžalovaného a možnosti podmíněného zastavení jeho trestního stíhání bylo u posledního hlavního líčení překvapením, když obžalovaný projevil vůli se soudit dál. Nesouhlasil se čtením ani jednoho úředního záznamu včetně listinných důkazů a odborných vyjádření, ale trval na výslechu všech svědků. Jednání soudu tak bude pokračovat v polovině března právě výpověďmi pěti svědků z řad zaměstnanců školy.

Pozici obžalovaného nezatěžuje žádné předchozí odsouzení ani u něj úřady nevedou žádná přestupková řízení. V případě, že soud dojde k závěru, že se Jiří F. výtržnictví dopustil, hrozí mu trest až dvouletého vězení, s největší pravděpodobností podmíněně odloženého.

Soud nedávno řešil také inzultaci ve Skalici u České Lípy, kde matka Petra K. napadla ředitelku školy. Neurvalé jednání přišlo agresorku draho, musela uhradit více než 50 tisíc korun za léčbu a újmu poškozené. Soud jí zároveň stanovil zkušební dobu 18 měsíců, kdy se nesmí ničeho nezákonného dopustit, a také mimořádnou povinnost zaplatit na fond obětí trestných činů 15 tisíc korun. „Situace byla nešťastná od samotného počátku. Není ale možné, aby do školy kdokoli tímto stylem chodil a vyléval si zlost,“ prohlásil k nedávno skončenému případu soudce Pavel Kříž.