Naprostý chaos. Tak to vypadalo na ranči na Březenecké v Chomutově, když do ohrady vnikli dva američtí stafordštírští teriéři a zaútočili. Jejich řádění trvalo jen minuty, za tu dobu ale potrhali devět telat. Případ, který se odehrál v úterý, policie vyšetřuje jako přestupek.

Psy v blízkosti ranče venčila jejich devatenáctiletá majitelka, která je ale neměla na vodítku. „Amstafové“ navíc byli bez náhubku. Když je rozvášnil pach telat, nebyla síla, která by jim v útoku zabránila.

„Viděl jsem z okna, jak psi vběhli do ohrady a začali trhat telata,“ vylíčil majitel ranče Tomáš Rindoš. „Bylo štěstí, že jsem tu byl, jinak si myslím, že by byla všechna telata mrtvá,“ dodal. Vzal na psy ocelovou tyč, do toho se je snažila přivolat majitelka. Než se ale své kořisti pustili a konečně se je podařilo připoutat na vodítko, stačili malé stádo krvavě zdecimovat. Farmář poté přivolal policii.

Loni policie na Chomutovsku řešila 14 případů napadení psem, vždy šlo o přestupek. Letos jich měla 12, v jednom šlo o trestný čin. Nakonec byla věc odložena.

Zvířata hned poté prohlédl také veterinář. Podle jeho zjištění nejsou naštěstí zranění zvířat tak závažná, aby bylo nutné některé utratit. Čtyři telata jsou ale pokousaná a mají oděrky, pět měla krvácivá zranění, přičemž dvě rány bylo třeba zašít.

Podle policie majitelka psů spolupracovala a projevila lítost. Případ prošetřuje jako přestupek. „Nešlo o úmysl, proto ho nešetříme jako trestný čin,“ vysvětlila mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. „Majitelka ale porušila obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanovuje pohyb psů na veřejném prostranství. Psi měli mít náhubek nebo být na vodítku,“ dodala.

Podle farmáře nejde o první případ, kdy psi nezodpovědných majitelů vnikli do ohrady, tentokrát to ale mělo nejhorší následky.

Farmáři se obrátí na policii

Vadí mu, že telata musí být zavřená, navíc s bolestivými ranami, které nejspíš začnou hnisat. „Staráme se o ně se vší láskou, jsou ochočená, mazlivá a teď budou akorát nedůvěřivá a bojácná,“ uvedl na facebookové stránce Ranch Březenecká.

„K majitelům psů bez vodítka okolo našich ohrad nebudeme vůbec shovívaví. Tak jako teď budeme takové věci řešit s policií. Kvůli bezohledným lidem nenecháme trpět naše zvířata, o která se staráme jako o členy rodiny. Nechceme ani domýšlet, co by se stalo, kdyby u toho byly nějaké malé děti,“ stojí v prohlášení.

Ranč má za tři roky svého působení zkušenosti i s jiným nevhodným chováním. I přes zákazy tam lidé krmí koně, čímž jim mohou přivodit zdravotní potíže nebo smrt. „Loni jsme dali na ohradu upozornění s fotkou uhynulého koně, ale lidé je krmili dál,“ posteskl si Rindoš. „Městská policie tu věčně řeší děti nepřizpůsobivých, které lákají koně na trávu, a když ten přijde blíž, přetáhnou ho klackem po hlavě,“ doplnil.

Americký stafordšírský teriér

Původně ranč vydal vyjádření, které se týkalo napadení dvěma bojovými psy. To však vyvolalo „alergickou“ reakci některých chovatelů, jež by amstafa rádi zbavili pověsti zabijáka. Skutečností zůstává, že se toto plemeno nehodí pro někoho, kdo nemá zkušenosti s výcvikem. Jestliže je špatně vychovaný, může být pro své okolí nebezpečný.