Pondělní napadení dětí v Krásném Březně bylo drsnější, než to původně vypadalo. Ústecký deník vypátral otce napadené školačky, který celou situaci popsal. Poukázal na to, že dospělí lidé sedící opodál nereagovali a ani nezavolali policii. Podle vedení městského obvodu Neštěmice, kam lokalita spadá, jsou potulující se partičky letitým problémem. Řešení by prý vyžadovalo celý soubor opatření obsahující i změny v současných zákonech.

Co se tedy stalo? „Dcera nás zvoněním zburcovala, že je napadla tlupa výrůstků. Cestou před barák jsem zavolal na městskou policii. Díky tomu, že jsem zareagoval, tlupa utekla. Zůstal jen kluk, kterého kopali do břicha na zemi, a další, jenž dostal pěstí do hlavy do oblasti spánku. Za chvíli se výrostci vraceli a nesli si klacky,“ líčil otec napadené dívky, jehož identitu kvůli bezpečnosti rodiny neuvedeme, redakce však má jeho jméno k dispozici. Muž ani nechtěl, aby redakce zveřejnila fotografie přesného místa, kde k útoku došlo, aby si nikdo nemohl odvodit, o který konkrétní případ a svědky jde.

Jakmile si muž povšiml, že výrostci mají klacky, nahnal děti do domu a znovu kontaktoval strážníky, ať si pospíší. „Nejhorší bylo, že na lavičce seděli dospělí a dělali, jako by se nic nestalo. Vždyť zavolat policii je to nejmenší, co mohou udělat,“ kroutil nevěřícně hlavou otec.

Proč si partička vybrala jako terč kamarády jeho dcery, nevěděl. „Prostě je nijak nevyprovokovali. Nechápu to, ale nezájem to bude jen přiživovat do momentu, kdy se stane něco mnohem horšího,“ varoval otec.

Městská policie událost příliš nekomentovala. „Případ je v šetření, ale vzhledem k věku napadeného nebudeme sdělovat žádné další podrobnosti,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Jak se při nebezpečí zachovat?

Rodiče dali vědět třídní učitelce. „Ta informovala ředitelku Základní školy Anežky České, protože všechny napadené děti tam dochází,“ popsal otec.

Ředitelka školy Jindra Šteflová uvedla, že během třídnické hodiny děti poučili, jak se v takovém nebezpečí chovat. „Že se mají raději co nejrychleji vrátit do školní budovy, volat dospělé o pomoc, zvonit na všechny zvonky v dosahu, volat policii,“ popsala.

Každý případ řeší individuálně. „Zjistili jsme, že agresoři v tomto případě nejsou naši žáci. Domníváme se, že pocházejí z takzvaného dolního Krásného Března. Byl to ojedinělý incident, celé Krásné Březno není vyloučená lokalita. Je potřeba zjistit, proč se z hodného dítěte najednou stalo zlobivé, pídit se po příčině problému. Myslím, že se nám to zatím daří,“ poznamenala ředitelka.

O setkání s městskou policií po incidentu požádala i ředitelka ZŠ Neštěmická Marie Čápová. „Chci zdůraznit, že útočníci z pondělí nejsou našimi žáky. Ale cítili jsme, že nebude od věci všem připomenout, že máme ve škole pravidla, jež musí dodržovat. Stejně tak ale není dobré děti a jejich rodiče z lokalit ohrožených sociálním vyloučením označovat za obyvatele ghetta. Je to stigma, které si nesou s sebou, a ovlivňuje to jejich chování a přístup k životu,“ varovala.

Do školy podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného dorazila hlídka složená z preventisty a strážníka. „Po domluvě s vedením školy a pedagogy budou v problémových třídách přednášet na téma šikana, kyberšikana, násilí mezi žáky a krádeže. Všechny žáky poučili, jak takovou situaci řešit, kam a na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc,“ uvedl.

Problémy s dětskými gangy

Jak připomněla starostka městského obvodu Neštěmice Yveta Tomková, problém s dětskými „gangy“ přetrvává už roky a není jen specifikem Krásného Března. Upozornila, že k útoku v jejím obvodu došlo nešťastnou shodou okolností. „Putují po celém městě. Vozí se zadarmo MHD, obtěžují v OC Forum, v centrálním parku na Severní Terase, na sídlištích,“ řekla.

„Byl to jeden z důvodů, proč jsme opravili budovu, kde byla dřív hospoda a večerka, kam se znovu nastěhuje Policie České republiky. Opravdu chceme, aby tu byli policisté fyzicky přítomní a nedojížděli z Předmostí. Je to problém, který velmi úzce souvisí právě s vyloučenými lokalitami. Je třeba začít v nefunkčních rodinách, vyžaduje to změny v zákonech. Když se rodiče nestarají o děti, města musí mít možnost zakročit a třeba omezit dávky, když domluva nefunguje,“ dodala Tomková.

Otec napadeného dítěte prý chápe, že vzhledem k věku útočníků i obětí je případ choulostivý. „Ale bohužel je to nechtěná realita sídliště, já se nechci bát pustit děti ven si hrát. Kdyby se dceři s kamarádkou nepovedlo dostat se ke zvonkům a zazvonit, nechci si vůbec představit, jak mohli ti dva kluci dopadnout,“ dodal.