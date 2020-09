Oběťmi se v letech 2015 až 2018 stali dívky a chlapci ve věku od devíti do čtrnácti let, které individuálně vyučoval hře na kytaru.

Muž byl původně vloni v prosinci odsouzen k šesti rokům žaláře. Proti verdiktu se ale odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který rozsudek zrušil a nařídil nové projednání s tím, že je nutné provést detailní zkoumání obžalovaného a zabývat se jeho příčetností. Původní posudky byly totiž v tomto směru nedostatečné.

Soud nechal vypracovat ústavní znalecký posudek. Ten mimo jiné ukázal na pedofilní sklony obžalovaného, a to i přesto, že dotyčný již více než čtvrt století žije s přítelkyní. Experti se zabývali i osobnostními rysy někdejšího pedagoga. Jak konstatovali, své deviace si muž nebyl plně vědom. Doporučili také ambulantní léčbu, bez které by jeho pobyt na svobodě mohl být nebezpečný. „Bez této léčby by byl nebezpečný pro možnost recidivy obdobných deliktů,“ uvedli.

POD SAZBU

Dosud netrestanému učiteli hrozilo pět až dvanáct let vězení. Na základě ústavního posudku a dalších okolností státní zástupkyně v rámci závěrečné řeči sama navrhla trest pod spodní hranici sazby, a to na čtyři roky. Obhajoba žádala uložení podmíněného tříletého trestu s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu.

Soud nakonec vyhověl žalobkyni a obžalovanému, u kterého konstatoval zmenšenou příčetnost, vyměřil čtyři roky ve věznici s ostrahou. Současně mu nařídil ambulantní psychiatrickou léčbu a na šest let mu zakázal uměleckou a pedagogickou činnost s neplnoletými osobami. Rozhodnutí není pravomocné. Obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na vyjádření.

OSAHÁVÁNÍ

Učitel se většinou zaměřoval na dívky, mezi oběťmi však byli i chlapci. Osahával je přes oblečení i přímo na odhaleném těle. Chválil je za pěknou postavu a svaly, jindy jim říkal, že by měli přibrat. S jedním ze žáků podle rozsudku prováděl i sexuální praktiky. Mezi zneužitými byla školačka, která utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, což je hodnoceno jako těžké zranění.

Vše vyšlo najevo poté, co se jedno z dětí svěřilo rodičům, kteří jeho slovům uvěřili.

Pedagog během procesu odmítl vypovídat. Jen při zahájení prvního hlavního líčení se slzami v očích prohlásil: „Nechci jít do vězení!“ Při výslechu na policii se přiznal. „Je mi líto, co se stalo. Chtěl jsem být kamarádský se žáky a asi jsem překročil hranici. Jsem si toho vědom. Je mi to hluboce líto,“ uvedl tehdy. Současně ale odmítl sexuální praktiky s chlapcem. Připustil jen, že se ho dotýkal na intimních místech.