Muž se vyhýbal nástupu do vězení, při ujíždění ohrozil desítky lidí. V souvislosti s mladíkovou riskantní a nebezpečnou jízdou policisté žádají všechny svědky, které muž ohrozil, aby se neprodleně ozvali na tísňovou linku 158. „Případně uvítáme i kamerové záznamy z palubních kamer, umístěných v autech.

Mladíka po několika desítkách metrů hlídka dopadla schovaného v křoví. Navíc na místě bezdůvodně odmítl test na drogy. „Škoda na poškozených vozech byla předběžně vyčíslena na čtvrt milionu korun. Případ vyšetřujeme pro podezření z trestných činů obecného ohrožení a násilí vůči úřední osobě se zbraní. Muži v případě uznání vinny hrozí vězení až na šest let," doplnil Vala.

Ve čtvrtek dopoledne zažila půlka Brna dramatické pronásledování. Policisté se snažili dopadnout muže, který se vyhýbal nástupu do vězení. | Video: Policie ČR

