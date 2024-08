„U všech tří byl shledán koluzní důvod vazby, to znamená obava z toho, že by mařili další vyšetřování, ovlivňovali svědky, nějaké další spoluobviněné nebo jiné osoby,“ zdůvodnil státní zástupce Jan Svoboda. „Mohu potvrdit, že jednou z těchto osob je i primátor Chomutova Marek Hrabáč, dále bývalý ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje a také jeden z podnikatelů, kteří vyhrávali zakázky,“ doplnil. Primátorovi hrozí až 12 let za mřížemi, dvěma dalším obviněným až osm let.

Vazební jednání probíhalo takřka osm hodin. Po skončení prvního vazebního jednání soud, žalobce ani obhájci s novináři nekomunikovali, domluvili se na informačním embargu až do ukončení všech zasedání. Nestandardní také bylo, že žádný z obviněných nebyl předváděný hlavním vchodem, jak to bývá zvykem v jiných případech. Také od soudu byli odváděni postranními vchody, primátor například neměl na rukách pouta.

Státní zástupce ale odmítl, že by se k obviněným přistupovalo jako k prominentům. „Opatření, která chomutovský soud přijal, byla jeho opatřeními, ale mám za to, že soudkyně preferovala zájem na ochraně soukromí obviněných i s ohledem na zásadu presumpce neviny,“ nabídl vysvětlení. Soudkyně Vladimíra Kopřivová neumožnila, aby jí média mohla položit otázky.

Úplatky i krácení daně

Policejní zásah začal v úterý 6. srpna na několika místech Ústeckého, Karlovarského, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Zadrženo bylo původně 13 osob, mezi nimi také primátor Chomutova. „Následně bylo zahájeno trestní stíhání celkem 14 fyzických osob a pěti právnických osob, a to pro následující trestné činy: pro zločin přijetí úplatku, zločin zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, zločin krácení daně a také zločin podplácení,“ informovala mluvčí Krajského státního zastupitelství Kateřina Doušová.

Konkrétně primátor Marek Hrabáč je obviněný ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, zkrácení daně a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Mezi dalšími obviněnými osobami je také ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda nebo ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová. Ti však byli stejně jako další obvinění propuštěni. Vyšetřovaní budou nadále na svobodě. Kauza se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek v řádu milionů korun, kriminalisté se zajímají například o soutěže na opravy krajských silnic nebo o chomutovský zoopark.