Věra Fryčová

Do funkce ředitelky chomutovského zooparku byla Věra Fryčová jmenována radními před dvěma lety. Příspěvkovou organizaci města však vede už šest let, původně byla jeho řízením pověřena. Nahradila tehdy ředitelku Ivetu Rabasovou, kterou rada odvolala kvůli pochybení při práci s odsouzenými ze Všehrd.

Do zooparku vstupovala Fryčová bez zoologických znalostí, ale s vědomostmi krizové manažerky, na něž vedení města sázelo. Bylo třeba se vypořádat s důsledky špatného hospodaření a dalšími chybami, které odhalil audit.

Fryčová pracovala osmnáct let v oblasti kultuřy. Byla například jednatelkou společnosti Kultura a sport Chomutov, kde organizovala akce a spravovala městský majetek včetně sportovního areálu na Zadních Vinohradech.

Po určitou dobu vedla jak společnost Kultura a sport, tak Zoopark Chomutov, k němuž náleží i Kamencové jezero. Nakonec se tedy rozhodovala, kterému směru dá přednost. Zvolila zoopark.

„Jsem ráda, že teď mohu dávat veškerou energii zooparku. Máme spoustu plánů, které chceme postupnými kroky a podle množství finančních prostředků naplňovat,“ uvedla tehdy.

Následně ji rada jmenovala do funkce, což ale vyvolalo nesouhlas části opozice. Hnutí PRO Chomutov kritizovalo, že nebylo vyhlášeno výběrové řízení.

Z výročních zpráv Zooparku Chomutov je patrné, že počty návštěvníků stoupají. V roce 2022 dosáhly 227 732 a loni už 289 123. Podle agentury Czech Tourism byl zoopark v uplynulém roce nejnavštěvovanějším turistickým cílem v celém Ústeckém kraji. Přispělo k tomu nové medúzárium, přestavěná terária pro plazy a obojživelníky a chovatelské úspěchy.

Ladislav Šmucr

Začínal jako selfmademan, tedy člověk, který vlastním úsilím dosáhl významného postavení. Pětačtyřicetiletý podnikatel z Jirkova Ladislav Šmucr dnes vlastní několik společností, které se specializují na výškové práce, sanaci skal a stavebnictví. Jak ale říkají lidé z jeho okolí, „začínal na laně“. To znamená, že si prošel výškovými pracemi odspoda a oboru rozumí.

Podle Hlídače státu se angažuje v šesti soukromých firmách, které uzavřely se státem od roku 2016 celkem 302 smluv v celkové výši 836 milionů korun. Jednalo se o jeho společnosti Rocknet, Reo Group, Vivastav, Rocknet Steel, Koordinátor CV a Mertin, což je restaurace v centru Chomutova.

Nejvíc peněz, celkem 750 milionů, se protočilo v Rocknetu. Sídlo s kancelářemi má společnost v Mostecké ulici v Jirkově na stejné adrese, která kdysi sloužila slavné Preciose. Později nemovitost vlastnilo město a následně ji odkoupil právě Rocknet. Areál je ale rozlehlý, proto firma jeho velkou část pronajímá různým firmám.

Podle Hlídače státu se společnosti, v nichž se Šmucr angažuje, nevyskytují v insolvenčním rejstříku jako dlužníci. Naopak figurují ve třech insolvencích jako věřitel. Firma Rocknet patří k generálním partnerům hokejového klubu Piráti Chomutov. Hokejová aréna dokonce nese název Rocknet aréna.

Tomáš Douda

Tomáš Douda

Ředitelem Městské policie Chomutov je Tomáš Douda od roku 2015. Do té doby vystudovaný právník působil jako právní koncipient a předseda místního zápasnického klubu.

Šéfem strážníků se stal po skandálu městské policie, který odhalil audit. Šlo v něm o rozdělování milionových odměn a kšeftů známým, protežování některých strážníků, přihrávání kšeftů, podvody i to, že strážníkům chyběla technika. Jeho úkolem tedy bylo situaci narovnat.

„Stalo se to za minulého vedení, nabízelo by se říci, že se mě to netýká. Ale to nechci. Stal jsem se novým ředitelem městské policie a tak se k tomu musím nějak postavit,“ řekl tenkrát v rozhovoru pro Deník. „Základní je vyvarovat se toho, aby se uvnitř městské policie něco podobného znovu dělo nebo, nedejbože, aby to pokračovalo,“ dodal.

Strážníci v Chomutově se v posledních letech potýkali s neutěšeným personálním stavem. To se však podařilo změnit. „Už se neodvolávám na neutěšený personální stav, protože zatímco policii chybí desítky tabulkových míst, nám zastupitelstvo přidává a daří se nám lidi nabírat,“ zmínil Douda během nedávného rozhovoru.

Podle Hlídače státu se měl 52letý Tomáš Douda v posledních pěti letech angažovat v neziskovce, kterou je zapsaný spolek Czech Wrestling Chomutov.

Marek Hrabáč

Marek Hrabáč

Marek Hrabáč se v politice pohybuje už devět let. Za tu dobu získal pověst elegána, který se nerad baví s novináři. Tím se však stal do jisté míry neviditelný pro veřejnost, což mu lidé předhazovali na sociálních sítích.

Původně vystudoval právnickou fakultu a poté pracoval jako ředitel obchodních domů a hypermarketů. Chomutovským primátorem byl zvolený uprostřed volebního období v roce 2016. Zastupitelé se tehdy spojili proti hnutí PRO Chomutov, odvolali jeho radní a do nejvyšší sestavy dovolili k zástupcům ANO a KSČM představitele opoziční ČSSD a Nového Severu.

Pozici hlavy města Hrabáč obhájil i v následujících dvou komunálních volbách, primátorem Chomutova je tedy už osm let. V gesci má odbor životního prostředí, odbor ekonomiky, majetku města a interního auditu.

Dohlíží také na Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, společnost Chomutovská bytová a Technické služby.

Před volbami uvedl, že jako nejpalčivější problém v Chomutově vidí bezpečnost. „Policie ČR v Chomutově nemá naplněné stavy policistů. Město proto navyšuje počty strážníků a chceme v tom pokračovat,“ zmínil tehdy.

Přislíbil, že město bude kromě důležitých investic pokračovat také ve výkupu bytů, aby pomohlo zlepšit situaci na sídlištích.

Politické působení Hrabáče však souvisí také s Ústeckým krajem, kde byl od roku 2016 zastupitelem. Poslední dva roky je navíc radním pro dopravu. Za jeho působení kraj vybral provozovatele elektrických páteřních vlaků Regiojet a nakoupil autobusy pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, která má zajišťovat významnou část autobusové dopravy v kraji. Jednalo se o zakázku za stovky milionů korun. Do jeho gesce spadají také krajské komunikace.

V nadcházejících volbách měl být kandidátem na hejtmana za hnutí ANO.