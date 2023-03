Muž měl několik telefonátů, podvodníci mu volali jako bankéři České spořitelny, České národní banky nebo jako kriminalisté. Přesvědčili ho, že si na jeho jméno někdo vzal úvěr, „řešením“ měla být další půjčka, která se později měla zrušit. Muž z Chomutovska naletěl, statisíce jim poslal.

O 800 tisíc korun přišel 32letý muž z Chomutovska, který naletěl podvodníkům, kteří se vydávali za pracovníky dvou bank a policistu. Kontaktovali ho s informací, že někdo zneužil jeho identitu a půjčil si na jeho jméno peníze. Podvodníci mu namluvili, že jediné řešení, jak tomu zabránit, je vzít si další úvěr, který měl být později zrušen prostřednictvím České národní banky (ČNB). Jenže falešný bankéř místo toho muže navedl k přístroji, který měl být „bezpečným bankomatem“ a podvedený tam celou částku vložil.

„Muži volal jménem České spořitelny její údajný pracovník s tím, že spolu dořeší jeho půjčku, o kterou si měl prý den předtím požádat. Když mu volaný sdělil, že o žádnou půjčku nežádal a že u České spořitelny dokonce nemá zřízený ani účet, odvětil mu, že tedy muselo dojít ke zneužití jeho osobních údajů a že celou záležitost předá České národní bance na nějaké bezpečnostní oddělení,“ popsala začátek případu policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Po chvíli měl muž opravdu další telefon. „Volal údajný pracovník České národní banky a vysvětloval mu, co musí učinit za kroky, aby zabránil tomu, že si na něj někdo vezme úvěr. Konkrétně si prý musí vzít ihned půjčku na svou osobu, což se zobrazí v centrálním registru a díky tomu si již nikdo nebude moci vzít na jeho osobu úvěr,” pokračovala mluvčí.

Falešný bankéř podvedeného podrobně instruoval. Vyděšený muž chtěl vše rychle řešit, údajnému pracovníkovi ČNB prý důvěřoval, působil prý věrohodně. A tak splnil všechny jeho pokyny.

Muž falešnému bankéři zcela důvěřoval

„Nejprve šel do své banky, kam ho telefonující poslal a požádal tam o úvěr ve výši 800 tisíc korun, který mu byl poskytnut. Peníze si hned v hotovosti vyzvedl v pokladně. Ještě před návštěvou banky ho volající varoval, že pracovníci banky mohou být do zneužití jeho osobních údajů zapojeni, a proto v bance nesmí sdělit pravý důvod žádosti o úvěr,” uvedla Glogovská.

Po celou dobu byl „bankéř“ na telefonu, hovor stále probíhal. Pauza byla jen chvíli. A to muži zavolal údajný kriminalista z Prahy s tím, že jim již přišlo oznámení z ČNB o zneužití jeho údajů. Řekl mu, že ho bude muset vyslechout a vyzval, aby spolupracoval s pracovníkem ČNB.

Hned následoval další telefon od „bankéře“, který udílel další instrukce, jak „zrušit jeho úvěr“. Navedl ho do Teplic, kde měl být bezpečný bankomat, napojený přímo na ČNB. Tam bylo podle něj nutné peníze vložit.

Muž si sice všiml u bankomatu – bitcoinmatu, že je vedle něj cedule, na které policie upozorňuje na podvodně vylákané peníze, podvodník na telefonu ho ale přesvědčil, že se jedná o jiné případy. „Sdělil mu, že je to tam z důvodu, aby neposílal peníze na nějaké účty obsahující 20timístný kód a přesvědčil ho, že jeho se toto varování policie netýká. Pak mu postupně posílal přes mobilní aplikaci QR kódy, jež poškozený skenoval do bitcoinmatu, díky čemuž se mu ukazovaly částky, které měl vkládat. V průběhu přibližně dvou hodin takto podvedený muž do přístroje vložil celou částku úvěru, tedy 800 tisíc korun,“ popsala mluvčí Miroslava Glogovská.

Až cestou domů si 32letý muž z Chomutovska uvědomil, že byl podveden a šel na policii. Ta nyní případ intenzivně vyšetřuje, po neznámých pachatelích pátrá.

„Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na linku 158 a celou záležitost oznamte,” radí opakovaně policisté.